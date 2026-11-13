مايكروسوفت تعتذر عن عطل تقني عالمي طال آوتلوك ومايكروسوفت 365

اعتذرت مايكروسوفت عن عطل تقني واسع أثر في 74 دولة ومنطقة على خدمات آوتلوك ومايكروسوفت 365، مؤكدة أنه لا علاقة له بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي.

قدمت مايكروسوفت يوم الجمعة اعتذارها عن عطل تقني واسع النطاق أثر في المستخدمين والخدمات العامة والشركات حول العالم. وأكدت الشركة أن الخلل كان مشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي.

بدأ العطل يوم الخميس، ولا تزال مايكروسوفت تعمل على إعادة عملياتها إلى وضعها الطبيعي بالكامل. وبحسب موقع داون ديتيكتور، تعطلت منتجات مايكروسوفت في 74 دولة ومنطقة بعدما اتسع الخلل في غضون ساعة واحدة.

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تفاصيل العطل وخريطة الانقطاع في آوتلوك

أدى العطل إلى خلل في خدمات آوتلوك ومايكروسوفت 365، واستمر لأكثر من نصف يوم وأثر في قطاعات ومستخدمين حول العالم.

أظهرت خريطة نشرها موقع داون ديتيكتور على منصة إكس أن الانقطاع أثر على مستخدمين في القارة الأميركية وأجزاء من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

في البداية، ذكرت مايكروسوفت أنها تحقق في تقارير عن أعطال في الأميركيتين، لكنها أكدت لاحقا أن المشكلة أثرت على ما يبدو على اتصال المستخدمين بخدمات مايكروسوفت 365 في كافة المناطق.

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وقرابة منتصف نهار الجمعة، أعلنت الشركة إحراز تقدم مشجع في أوروبا، مع تحسن في توافر الخدمات وأداء تسليم رسائل البريد الإلكتروني.

موقف مايكروسوفت من أسباب العطل وآليات التعافي

تعهدت مايكروسوفت بالكشف عن جميع أسباب الخلل الكبير، مع نفيها وجود أي نشاط خبيث أو هجوم سيبراني وراءه.

قالت الشركة إنها تدرك حجم الثقة التي يضعها عملاؤها وشركاؤها في خدماتها، وإنها تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد.

وفي وقت سابق، أكدت مايكروسوفت أنها لم ترصد أي مؤشر على وجود نشاط خبيث أو هجوم سيبراني وراء العطل في آوتلوك، متحدثة عن تحسن في أميركا الشمالية وأوروبا ومؤشرات على تعافي الخدمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضافت الشركة أن الوضع في أميركا الشمالية يتحسن أيضا، مع توقع أن يواصل بعض المستخدمين مواجهة مشكلات متقطعة.

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من جهتها، دعت جمعية الحاسوب الأسترالية (ACS) إلى مراجعة وطنية لمخاطر تكنولوجيا المعلومات السيادية. وقال رئيسها التنفيذي برينس رالستون إن الشركات الصغيرة قد لا تجد حلا بديلا عند تعطل برنامج آوتلوك، مشددا على ضرورة ضمان عدم انهيار الأنظمة التي تسير شؤون البلد فجأة ودون سابق إنذار.

تأثيرات العطل على الحكومات والشركات والمستخدمين

أدى العطل إلى توقف معالجة طلبات التأشيرات في نيوزيلندا، فيما تعذر على عملاء شركات الطيران في الهند الوصول إلى خدمة الاستفسارات.

في الهند، حذرت شركات طيران من احتمال تعذر وصول استفسارات العملاء إليها، فيما نبهت اليابان إلى أن تداعيات هذا الانقطاع ستكون كبيرة.

وأرجأت شركة ووركهورس غروب الأميركية المصنعة للمركبات الكهربائية نشر نتائجها للربع الثالث، فيما أخرت مجموعة ريشمون السويسرية، المالكة لدار المجوهرات كارتييه، إعلان نتائجها نحو أربعين دقيقة.

قال الموظف ياشميت شارما (26 عاما)، الذي يعمل في مجال التدقيق في لندن، لوكالة فرانس برس إن تعذر استخدام كوبايلوت من أبرز المشكلات، مضيفا أنه بات يدرك مدى اعتمادنا على هذه الأداة. وأوضح أنه يبدي ظاهريا شيئا من الحزن، لكنه لا ينزعج كثيرا من الانقطاع.

أما غاري براون، وهو محام يبلغ 43 عاما ويعمل في لندن، فقال إنها المرة الأولى منذ نحو عشرين عاما التي يستيقظ فيها يوم جمعة دون أي رسالة إلكترونية في صندوق الوارد. لذلك تواصل مع عملائه برسائل نصية وعبر واتساب، وطلب منهم الاتصال به مباشرة.