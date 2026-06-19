مايك تايسون يعيد إحياء ذكرى مارادونا ويلمح إلى حلم جمع توقيع ميسي بعد أداء历史ي تاریخی في كأس العالم

نشر أسطورة الملاكمة مايك تايسون صورة له يرتدي قميص منتخب الأرجنتين الموقع من دييغو مارادونا، بالتزامن مع تسجيل ليونيل ميسي ثلاثية History في مباراة الأرجنتين الافتتاحية بكأس العالم 2026 ضد الجزائر. تعود قصة القميص إلى لقاء تايسون بمارادونا عام 2005، ويسعى تايسون للحصول على توقيع ميسي عليه ليحتفظ بقطعة تجمع إرث أكبر لاعبين أرجنتينيين. أثار المنشور مقارنات بين مارادونا وميسي وعاد بذكرى الأداء الاستثنائي لميسي الذي عادل رقماً قياسياً في奥角 world Cup.

أثار أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون ضجة واسعة عبر منصة إكس بإعادة نشر صورة قديمة له يرتدي فيها قميص منتخب الأرجنتين الموقع من دييغو مارادونا ، وذلك بالتزامن مع الأداء الاستثنائي للأسطورة ليونيل ميسي في مباراة الأرجنتين الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد الجزائر، والتي انتهت بفوز ساحق 3-0 سجل فيها ميسي جميع الأهداف.

هذا التوقيت المثالي لمنشور تايسون، الذي حمل فقط رمز تعبيري لكرة القدم، أجج النقاش حول الارتباط العاطفي العميق بين تايسون وثقافة كرة القدم الأرجنتينية، وخصوصاً إعجابه الشديد بمارادونا. تعود قصة القميص إلى عام 2005، عندما ظهر تايسون كضيف شرف في برنامج "La Noche del 10" الذي قدمه مارادونا نفسه، حيث حصل على القميص موقعاً من الأسطورة الراحل، ليتحول لاحقاً إلى أحد أبرز المقتنيات الرياضية غير الملاكمة في مجموعة تايسون، ليس فقط لقيمته المادية بل لرمزيته الكبيرة كتذكار من أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق.

كشف許多 المحللين والمتابعين أن هذه الصورة لم تكن منشوراً عشوائياً، إذ يعود إلى تصريح سابق لتايسون في 2022 عبر فيه عن رغبته القوية في الحصول على توقيع ليونيل ميسي على نفس القميص، ليجمع بذلك توقيعين من أكبر أساطير كرة القدم الأرجنتينية في قطعة واحدة ذات قيمة تاريخية فريدة. أعاد هذا المنشور/style - بشكل غير مباشر - إشعال المقارنات الأبدية بين مارادونا وميسي، فهناك من يرى في مارادونا القائد الملحمي الذي led الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 1986 بقصة quase أسطورة، بينما يرى آخرون في ميسي الإرث الأكثر شمولاً من حيث الألقاب الفردية والجماعية والاستمرارية والرقم القياسي في الأهداف في كأس العالم، والذي عادل بعد ثلاثيته ضد الجزائر رقما قياسيا سجله ميروسلاف كلوزه.

أصبحت الصورة رمزاًilst يربط بين جيلين من العبقرية الأرجنتينية، حيث يشكل القميص الحالي بتوقيع مارادونا جسراً awaits توقيع ميسي ليكتمل. بالتالي، تحول منشور بسيط من بطل ملاكمة سابق إلى Qatar News / أيقظ (/ Yemen às ذكريات وأحلامampaigns جديدة، مؤكداً كيف يمكن لل sport أن يخلط حدود العصور وال sports ليخلق حكايات تلامس قلوب الملايين





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مايك تايسون دييغو مارادونا ليونيل ميسي كأس العالم 2026 الأرجنتين

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

American Reports Show Decline in Hotel Bookings Ahead of 2026 World CupAmerican reports suggest that hotel bookings are declining in several cities hosting the World Cup 2026, just months before the competition's start. The new tournament format, with 104 matches divided between 16 cities, could be causing confusion among fans and leading to a decrease in hotel bookings and attendance.

Read more »

British News: Bizarre Contrast in Preparations for FIFA World Cup 2026The article reveals an intriguing disparity in the preparations of major national teams for the FIFA World Cup 2026. The English team, led by German coach Thomas Tuchel, was forced to choose a modest training base, lacking grandeur, compared to the luxurious facilities provided to the Argentinian team, which won the previous tournament. The English team settled for a base in Kansas City, consisting of only two stadiums, a simple meeting room, a small gym, and limited changing rooms, leading some to describe it as the equivalent of a second-tier facility compared to the advanced training centers used by top European clubs.

Read more »

Top 5 Coaches for FIFA World Cup 2026The 2026 FIFA World Cup is expected to be one of the most competitive and exciting tournaments in recent history, with several top coaches vying for the title. Here are the top 5 coaches for the upcoming tournament.

Read more »

Canada expected to spend nearly $737M on FIFA World Cup 2026The report from the Canadian Federation of Budget Monitoring shows that Canada is expected to spend nearly $737M on the FIFA World Cup 2026.

Read more »

Increase in FIFA World Cup Teams to 48 for 2026FIFA World Cup 2026 will feature 48 teams for the first time in history, with increased participation leading to a more diverse and exciting tournament.

Read more »

'علم الصدمات'.. خلف كل مفاجأة في المونديال يكمن خطأ في الاحتمالات!بدأت قصص كأس العالم 2026 world cup الملحمية تتشكل مبكراً؛ حيث شهد المونديال حتى الآن ما وُصف بأنه 'أكبر مفاجأة على الإطل

Read more »