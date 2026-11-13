مايكروسوفت تستعيد خدماتها بعد انقطاع عالمي واسع

تستمر شركة مايكروسوفت في استعادة خدماتها المتوقفة بعد انقطاع هيكلي أثر على مليارات المستخدمين عالمياً، مع تأكيد أن الحادث ناتج عن خطأ تحديثي وليس هجوماً.

أعلنت شركة مايكروسوفت ، اليوم الجمعة، أنها تحقق تقدماً ملحوظاً في عملية استعادة الأنظمة الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات والحكومات في أنحاء مختلفة من العالم. يأتي هذا الإعلان عقب عطل تقني كبير استمر لمدة تتجاوز يوم كامل، مما أدى إلى توقف خدمات البريد الإلكتروني والاجتماعات عن العمل بشكل كامل.

تفاصيل التعافي التقني الحالي

وقامت شركة مايكروسوفت بنشر تحديث عبر منصة إكس تؤكد فيه أن هناك تحسناً في توفر الخدمة وأداء تسليم البريد الإلكتروني عبر جزء متزايد من البنية التحتية المتأثرة لخدمات (مايكروسوفت 365). وأشارت الشركة إلى أنها أكملت الإجراءات التقنية اللازمة لأجزاء من البنية التحتية المتضررة، مما سمح باستئناف تدفق حركة البيانات تدريجياً وبشكل منتظم.

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طبيعة الحادث والسبب التقني

تؤكد شركة مايكروسوفت في هذا السياق أن فريقها التقني لا يعتقد حالياً أن الحادث ناتج عن هجوم إلكتروني أو تدخل خارجي. وأوضحت الشركة أنها تتعامل مع موقف يشابه إلى حد كبير الأزمة التي شهدها قطاع التقنية سابقاً بسبب شركة كراو سترايك، حيث حدث خطأ في أحد التحديثات البرمجية التي تم إصدارها.

الآثار على المؤسسات الحكومية

في نيوزيلندا، تأثرت المؤسسات الحكومية والشركات بشكل مباشر، واضطرت العديد من الجهات إلى العودة إلى أساليب العمل اليدوية التقليدية. وأعلنت هيئة الهجرة النيوزيلندية عن إيقاف مؤقت لمعالجة جميع طلبات التأشيرات، مما أثر على سير العمل البيروقراطي بشكل ملحوظ خلال فترة الانقطاع.

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الوضع في القطاع الصحي الكندي

في كندا، أعلنت مؤسسة يونيتي هيلث تورونتو عن تفعيل حالة "الرمز الرمادي" بسبب الانقطاع الواسع النطاق. يتم اللجوء إلى هذا الرمز عند حدوث فقدان أو عطل في البنية التحتية التقنية، وأوضحت المؤسسة أن نظام البريد الإلكتروني الخاص بها تعطل، لكن رعاية المرضى والمقيمين في المستشفيات لم تتأثر.

تأثير الانقطاع على الخدمات السحابية

وكان هذا الانقطاع المستمر منذ ساعات قد حرمان عدد لا حصر له من الشركات والمستهلكين على مستوى العالم من الوصول إلى الخدمات السحابية المركزية. حيث تأثرت منتجات مايكروسوفت، بما في ذلك أوت لوك وكوبايلوت وتيمز، مع بداية الحدث حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

جهود التوثيق والمستقبل

تستمر شركة مايكروسوفت في توثيق جهودها خطوة بخطوة للتغلب على الانقطاع في منشورات على منصة إكس وصفحة حالة خدمتها الرسمية. ويؤكد المسؤولون في الشركة أن المستشفيات تظل آمنة ومفتوحة لتقديم الرعاية، مع التركيز الحالي على إكمال عملية استعادة البيانات لجميع المستخدمين المتأثرين.