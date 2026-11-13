مايكروسوفت تواجه عطلًا واسعًا يعطل خدمات Outlook وTeams عالميًا

تعاني مايكروسوفت من عطل تقني واسع أثر على خدمات Outlook وTeams وMicrosoft 365 في عشرات الدول، مع استمرار محاولات الفريق الفني لاستعادة الاستقرار.

تواجه شركة مايكروسوفت عطلًا تقنيًا واسع النطاق أدى إلى تعطل عدد كبير من خدماتها الرقمية الأساسية، مما أثر سلبًا على ملايين المستخدمين والشركات والمؤسسات الحكومية حول العالم. وقد شمل هذا الاضطراب خدمات رئيسية مثل Outlook و Microsoft Teams و Microsoft 365 ومنصة الذكاء الاصطناعي Copilot، مما خلق صعوبات جسيمة في التواصل اليومي وإدارة الأعمال. ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، سجلت منصات رصد الأعطال عشرات الآلاف من البلاغات عن مشكلات في هذه الخدمات، لا سيما في وظائف البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل، مما عطل قدرة المستخدمين على إرسال الرسائل الإلكترونية أو عقد الاجتماعات الافتراضية بشكل طبيعي.

أسباب العطل التقني وآلية الاستجابة

أكدت مايكروسوفت أن جذر المشكلة يرتبط بارتفاع الأحمال على أجزاء محددة من بنيتها التحتية، بالتزامن مع توقف بعض الخوادم عن الاستجابة بشكل مفاجئ. هذا التوقف أدى إلى ضغط هائل على الخوادم المتبقية العاملة، مما تسبب في اضطرابات واسعة في وصول المستخدمين إلى الخدمات السحابية الأساسية. وأشارت الصحيفة البريطانية ذا غارديان إلى أن الشركة واجهت صعوبات تقنية حقيقية في إعادة بعض الخوادم إلى العمل بشكل مستقر، إذ عادت العديد منها إلى حالة عدم الاستجابة بمجرد إعادة تشغيلها واستقبال حركة بيانات جديدة مرة أخرى.

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وقامت الفرق الفنية التابعة لمايكروسوفت ببدء تنفيذ إجراءات طارئة لمعالجة المشكلة، شملت إعادة تشغيل الخوادم المتضررة بعناية، وتحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة لتقليل الضغط على العناصر الرئيسية. كما عمل الفريق على مراقبة أداء الأنظمة بدقة ومراجعة بعض التغييرات التقنية التي سبقت حدوث العطل لتحديد العامل المسبب الرئيسي للخلل. وتتمثل أبرز التحديات الحالية في استمرار توقف بعض الخوادم عن الاستجابة رغم محاولات إعادة التشغيل، وارتفاع الأحمال على الخوادم المتبقية، مما يزيد من تعقيد عملية استعادة الخدمات ويؤخر عودتها إلى حالتها الطبيعية.

التأثير الجغرافي والقطاعات المتضررة

امتدت تداعيات هذا العطل التقني إلى قطاعات مختلفة ومتنوعة، حيث تأثرت بشكل مباشر الشركات التي تعتمد كليًا على خدمات مايكروسوفت في إدارة المراسلات والاجتماعات وتبادل الملفات. بالإضافة إلى القطاع الخاص، شهدت مؤسسات حكومية وتعليمية صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض أنظمتها الرقمية الحيوية، مما دفع السلطات في بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. ووفقًا لوكالة رويترز، امتدت الاضطرابات إلى دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من بينها أستراليا واليابان والهند، بالتزامن مع استمرار المشكلات في خدمات البريد الإلكتروني ومنصات العمل الرئيسية.

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وفي أستراليا على وجه التحديد، شملت التأثيرات السلبية بعض الجهات الحكومية والأمنية، مما اضطرت السلطات إلى التنسيق المكثف مع شركة مايكروسوفت لضمان استعادة الخدمات الحكومية ذات الأولوية بشكل عاجل. وقد رصدت بلاغات عن تعطل الخدمات في عشرات الدول والأقاليم حول العالم، مما يعكس اتساع نطاق المشكلة وتأثيرها المباشر على المستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدة. وأشارت الصحيفة الوطنية الوطنية إلى أن بعض الإجراءات الأولية التي طبقتها الشركة لم تحقق النتائج المرجوة، مما دفعها للبحث عن حلول بديلة لزيادة السعة التشغيلية وتحسين أداء الخوادم المتبقية.

الدروس المستفادة وأهمية خطط الطوارئ

أعاد هذا العطل تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على مزودي الخدمات السحابية، إذ يمكن لخلل تقني واحد أن يؤثر في مؤسسات وشركات ومستخدمين بمختلف أنحاء العالم، ويعطل عمليات تعتمد بشكل أساسي على الاتصال الرقمي. وأشار موقع تايمز أوف إنديا إلى أن مايكروسوفت بدأت في استعادة بعض الخوادم المتضررة، مع استمرار العمل الجاد على معالجة بقية المشكلات وضمان استقرار الخدمات المتبقية. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تؤكد ضرورة تطوير المؤسسات لخطط بديلة تضمن استمرار العمل عند تعطل المنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز أنظمة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث التقنية.

تكشف هذه الصعوبات حجم التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى عند حدوث أعطال واسعة في بنيتها التحتية السحابية، خصوصاُ مع اعتماد ملايين المستخدمين والمؤسسات على خدماتها في إدارة أعمالهم اليومية. كما أبرز العطل حجم الترابط بين أدوات العمل والاتصالات والخدمات السحابية التي توفرها مايكروسوفت، حيث أظهرت كيف أن تعطل منصة واحدة يمكن أن يمتد أثره ليشمل عدة أنشطة متزامنة. وتواصل مايكروسوفت جهودها المكثفة لإعادة استقرار الأنظمة المتأثرة، مع متابعة دقيقة لأداء الخوادم والعمل على معالجة أسباب الخلل والحد من تكراره في المستقبل، في ظل استمرار مراقبة السوق من قبل الجهات المعنية والمستخدمين.