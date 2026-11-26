مانولايف تعلن عن افتتاح مكتب أوسع في مركز دبي المالي العالمي لتعزيز خدمات إدارة الثروات، بحضور وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين.

أعلنت شركة " مانولايف" عن افتتاح مكتب جديد وموسع في مركز دبي المالي العالمي ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. يمثل هذا الافتتاح بداية مرحلة نمو جديدة للشركة، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتوفير حلول متكاملة لأصحاب الثروات في المنطقة.

تفاصيل المكتب الجديد وخدماته

يأتي افتتاح هذا المكتب الجديد كمتابعة طبيعية للخطوة التي اتخذتها "مانولايف" بافتتاح مكتبها الأول في مركز دبي المالي العالمي عام 2025، حيث يوفر الموقع الجديد فرصة أكبر لعملاء "مانولايف" وشركاء التوزيع للاستفادة من خبراتها العالمية في خدمة أصحاب الثروات.

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تم تصميم المكتب الجديد ليدعم التعاون الفعال بين فرق العمل ضمن منصة "مانولايف" العالمية، بما يسهل تلبية الاحتياجات المتزايدة والتعقيد الذي يواجهه أصحاب الأموال في مجالات حماية الثروات، وتوفير السيولة، والتخطيط للإرث.

حضور وزير المالية الكندي والارتباط الاستراتيجي

شهد حفل الافتتاح الرسمي حضوراً مميزاً لمعالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي، مما يعكس الأهمية البالغة لاستثمار "مانولايف" في دبي ويرسم ملامح العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا في قطاع الخدمات المالية.

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أكد معالي فرانسوا فيليب شامبين أن قدرة دبي على استقطاب المؤسسات المالية الدولية الرائدة هي دليل على مكانتها المتميزة كمركز مالي عالمي، لافتاً إلى أن قرار "مانولايف" بتوسيع حضورها يبرز جاذبية الإمارة.

أوضح الوزير الكندي أن العلاقات المتنامية بين كندا ودولة الإمارات توفر فرصاً جديدة للشركات الكندية للاستثمار والنمو، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه دبي في ترسيخ الروابط الاقتصادية الثنائية.

رؤية الإدارة التنفيذية والنمو الإقليمي

من جانبها، أشارت بوني كيو، الرئيسة التنفيذية لمنصة "مانولايف" العالمية لخدمة أصحاب الثروات، إلى أن دبي تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة طويلة الأمد لتنمية أعمالها الدولية.

أوضحت "كيو" أن وجودها في مركز دبي المالي العالمي مكّن الشركة من العمل في قلب المنظومة المالية للمنطقة، وتعزيز شراكاتها وقدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للعائلات في الشرق الأوسط.

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وصفت الرئيسة التنفيذية هذه التوسعة بأنها محطة بارزة في مسيرة الاستثمارات في السوق، تعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو الطويل المدى للمنطقة.

الابتكارات والجوائز والعمليات العالمية

منذ افتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، تواصل "مانولايف" تطوير محفظة حلولها، وفي يونيو 2026 أعلنت "مانولايف برمودا" عن إطلاق "مانولايف مسيرة للتكافل" (Manulife Maseera Indexed Takaful)، وهو أول حل تكافل مرتبط بمؤشر ومتوافق مع الشريعة الإسلامية لأصحاب الثروات.

في سياق الإنجازات، حصدت "مانولايف" جائزة "أفضل مزوّد لخدمات التأمين لأصحاب الثروات لهذا العام" ضمن جوائز "إم إي إيه فاينانس" لعام 2026، تقديراً لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.