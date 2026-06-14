مانويل نوير يعود تسجيلاً في سجلات تاريخ كرة القدم

حارس المرمى الألماني مانويل نوير يشارك في كأس العالم 2026 بعد اعتزال دولي ويصبح أكبر لاعب ألماني يخوض بطولة كبرى بعمر 40 عاماً و79 يوماً، محطماً رقم لوثر ماتيوس. نوير يلعب أساسياً ضد كوراساو ويساهم في فوز ألمانيا المريح من خلال تمريراته الدقيقة وخروجات الحارس القشاش.

سجل حارس المرمى الألماني المخضرم مانويل نوير اسمه مجدداً في سجلات تاريخ كرة القدم، بعدما عاد عن اعتزاله الدولي ليقود عرين منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 ، مشاركاً بصفة أساسية في مواجهة الماكينات الألمانية أمام منتخب كوراساو ، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للبطولة المقامة في أمريكا الشمالية.

وبمجرد نزوله إلى أرضية الملعب، بات نوير أكبر لاعب في تاريخ الكرة الألمانية يشارك في بطولة كبرى على الإطلاق، بعمر 40 عاماً و79 يوماً، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة لوثر ماتيوس، الذي خاض نهائيات كأس العالم بعمر 39 عاماً و91 يوماً. وكان نوير قد أعلن تعليق حذائه الدولي عقب خروج ألمانيا من الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، إلا أن الرؤية الفنية للمدرب جوليان ناغلسمان وحاجة المنتخب لعنصر الخبرة القيادية في المحفل العالمي دفعتاه لاستدعاء الحارس المخضرم مجدداً، والذي لبى بدوره نداء الوطن ليتواجد في التشكيلة الأساسية للمونديال الحالي.

ولم تقتصر عودة نوير على الجانب التاريخي فحسب، بل تجسدت قيمتها الفنية في أرضية الملعب خلال مواجهة كوراساو؛ حيث فرض الحارس المخضرم هيبته القيادية على الخطوط الخلفية، وساهم بهدوئه المعهود في بناء الهجمات من الثلث الدفاعي بدقة تمرير عالية، فضلاً عن استعادته لأدوار"الحارس القشاش" عبر خروجه الحاسم لقطع الكرات الطولية، ليؤمن لمنتخب بلاده فوزاً عريضاً ومريحاً في افتتاحية المشوار المونديالي، مؤكداً جاهزيته البدنية والذهنية الكاملة لقيادة طموحات المانشافت نحو اللقب العالمي





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مانويل نوير كأس العالم 2026 منتخب ألمانيا كوراساو لوثر ماتيوس

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