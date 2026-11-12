مانشيني يمازح غياب مبابي أمام إيطاليا: نصحه بعدم المجازفة

روبرتو مانشيني يعلق على إصابة كيليان مبابي قبل مواجهة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، فيما يؤكد زين الدين زيدان جاهزية النجم الفرنسي لمباراة تركيا.

قال روبرتو مانشيني ، المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، إنه يمازح الفرنسي كيليان مبابي ، نجم ريال مدريد الإسباني، بسبب غيابه عن التدريبات استعداداً لمباراة منتخب بلاده. جاء ذلك قبل خوض المنتخبين matchup اليوم الخميس في إطار دوري الأمم الأوروبية ، وسط حالة من الجدل حول جاهزية النجم الفرنسي.

إصابة مبابي وغيابه عن التدريبات

غاب كيليان مبابي عن تدريبات منتخب فرنسا، أمس الأربعاء، بعد أن أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن اللاعب يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية للفخذ. وأكدت الصحيفة أن النجم الفرنسي لن يشارك في مباراة اليوم، لكنه قد يكون جاهزاُ لمواجهة تركيا، الأحد المقبل، في بوردو.

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موقف زيدان ودعوة مايولو للمنتخب

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، أن إصابة مبابي لا تدعو للقلق، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون جاهزاً يوم الأحد المقبل. وقد استدعى زيدان سيني مايولو، مهاجم باريس سان جيرمان، للمرة الأولى، استعداداً لمواجهة إيطاليا في مدينة ميلانو.

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تعليق مانشيني وتغييرات خط الدفاع

وعندما سئل روبرتو مانشيني عن احتمالية غياب مبابي عن المواجهة، رد مازحاً قائلاً: "أنصحه بعدم المجازفة"، مضيفاً أن ريال مدريد تنتظره مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا. وتابع المدرب الإيطالي أن منتخب فرنسا يضم وفرة من العناصر المميزة في خط الهجوم، مما يجعل من الصعب الاختيار بينهم.

تفاصيل الانضمام والتأهل للدور قبل النهائي

وينضم مايولو، البالغ من العمر 20 عاماً، إلى مهاجم بورنموث الإنجليزي، إيلي جونيور كروبي، البالغ من العمر 20 عاماً أيضاً، والذي استُدعي بدلاً من ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي. ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، ويحتاج إلى الفوز على إيطاليا في ملعب "سان سيرو" لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.