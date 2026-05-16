مانشستر سيتي يتربع على عرش كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي تشيلسي

تفاصيل تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه إثر فوزه على تشيلسي بهدف نظيف سجله النجم أنطوان سيمينيو.

شهد ملعب ويمبلي العريق في قلب العاصمة البريطانية لندن واحدة من أكثر المباريات إثارة في ختام الموسم الكروي، حيث نجح نادي مانشستر سيتي في حسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه العريق.

جاء هذا التتويج بعد مباراة ماراثونية اتسمت بالندية العالية والتوتر التكتيكي أمام منافس قوي وهو نادي تشيلسي، وانتهت المواجهة بفوز صعب وثمين للسماويين بنتيجة هدف دون رد. وقد أضفى حضور الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا ورئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أهمية بروتوكولية كبرى على اللقاء، مما جعل الأنظار تتجه صوب كل تفصيلة في هذه الموقعة الكبرى.

وقد تقمص النجم الغاني الدولي أنطوان سيمينيو دور البطولة المطلقة في هذه السهرة الكروية، حيث استطاع في الدقيقة الحادية والسبعين أن يكسر حالة التعادل السلبي بتسديدة فنية رائعة ومتقنة استقرت في الشباك بفضل مهارة عالية في استخدام عقب القدم، وهو الهدف الذي لم يكن مجرد نقطة في لوحة النتائج، بل كان مفتاح العبور نحو منصة التتويج واستعادة اللقب الذي غاب عن خزائن الفريق في الموسمين الماضيين. بهذا الفوز التاريخي، يرسخ مانشستر سيتي مكانته كواحد من أقطاب الكرة الإنجليزية، حيث أصبح رابع فريق في تاريخ المسابقة يتمكن من حصد ثمانية ألقاب، ليتساوى بذلك مع أندية عريقة مثل تشيلسي وليفربول وتوتنهام.

ورغم هذا الإنجاز، لا يزال نادي أرسنال يتربع على عرش هذه المسابقة بصفته الأكثر تتويجا برصيد 14 لقبا، يليه مانشستر يونايتد بـ 13 لقبا. ويمثل هذا التتويج اللقب المحلي الثاني لكتيبة مانشستر سيتي في الموسم الجاري، بعد أن سبق لهم تحقيق بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في شهر مارس الماضي عقب فوزهم على أرسنال في نهائي أقيم على ذات الملعب، مما يعكس حالة الاستقرار الفني والذهني التي يعيشها الفريق تحت قيادته الحالية.

وقد كان هذا الانتصار بمثابة رد اعتبار قوي للفريق الذي عانى من خيبات الأمل في النهائيين الماضيين عندما خسر اللقب أمام مانشستر يونايتد ثم كريستال بالاس، ليعود الآن وبقوة إلى منصات التتويج مؤكدا هيمنته على الساحة المحلية. وعلى صعيد المواجهات المباشرة، كشفت هذه المباراة عن تفوق كاسح لمانشستر سيتي على تشيلسي، حيث استمرت سلسلة النتائج الإيجابية للسماويين لتصل إلى 14 لقاء متتاليا دون أي خسارة، شملت 11 انتصارا و3 تعادلات.

وقد عجز نادي تشيلسي عن كسر هذه السلسلة الكارثية التي تلاحقه منذ سنوات، حيث يمتد غيابه عن تحقيق أي فوز على مانشستر سيتي إلى ما يقرب من خمس سنوات، وتحديداً منذ نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو من عام 2021. وبالنظر إلى السجل التاريخي الكامل بين الفريقين في مختلف المسابقات، فقد حقق مانشستر سيتي فوزه رقم 70 على تشيلسي، بينما يتفوق الفريق اللندني بفوز واحد فقط برصيد 71 انتصارا، مع وجود 42 مباراة انتهت بالتعادل.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه جمهور السيتي بهذا اللقب، تتوجه الأنظار الآن نحو صراع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد الفريق في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أرسنال، وقبل جولتين فقط من نهاية الماراثون، مما يجعل احتمال تحقيق الثلاثية المحلية أمرا واردا جدا ومثيرا للترقب في الأسابيع القليلة القادمة





