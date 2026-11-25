تعادل مانشستر سيتي 2-2 أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، وسط استهجان الجماهير واحتجاج اللاعبين على إطلاق الحكم إستفان كوفاتش صافرة النهاية قبل موعدها بنحو 20 ثانية.

انتهت مباراة مانشستر سيتي و نابولي بالتعادل 2-2 يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن نهايتها أثارت ارتباكاً وغضباً بين لاعبي مانشستر سيتي وجماهيره، إذ اعتقدوا أن الحكم أنهى اللقاء قبل انتهاء الوقت المحدد. وأُقيمت المباراة على ملعب الاتحاد ، وأدارها الحكم إستفان كوفاتش.

كان الحكم الرابع فلورين أندريه قد أشار إلى احتساب دقيقتين وقتاً بدلاً من الضائع عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة. ومع سعي مانشستر سيتي إلى تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، أطلقت الجماهير صافرات استهجان مدوية عند إطلاق صافرة النهاية.

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توقيت صافرة النهاية وما عرضته شاشة الملعب

أطلق الحكم إستفان كوفاتش صافرة النهاية قبل نحو 20 ثانية من انتهاء الوقت، بحسب ما أظهرته شاشة الملعب في ملعب الاتحاد. وكان هذا التوقيت المعروض هو الأساس الذي بنى عليه لاعبو مانشستر سيتي اعتراضهم على القرار.

وسارع لاعبو مانشستر سيتي إلى التوجه نحو الحكم كوفاتش، مشيرين إلى الشاشة العملاقة داخل الملعب. غير أن كوفاتش تمسك بقراره، واكتفى بالإشارة إلى ساعته، موضحاً أن الدقيقتين المحتسبتين وقتاً بدلاً من الضائع قد انتهتا، وأن شاشة الملعب كانت تعرض توقيتاً غير صحيح.

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اعتراض لاعبي مانشستر سيتي وموقف الحكم كوفاتش

رفض الحكم إستفان كوفاتش تغيير قراره رغم احتجاج لاعبي مانشستر سيتي، إذ رأى أن زمن الدقيقتين المضافتين قد انقضى، وأن الخلل يكمن في التوقيت المعروض على الشاشة وليس في قراره. ويعكس هذا الموقف الفارق بين ما يراه اللاعبون على الشاشة وما يعتمد عليه الحكم داخل الملعب.

واستمرت صافرات الاستهجان من الجماهير مع توجه الحكم كوفاتش ومساعديه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس. وفي المقابل، أظهرت اللقطات التلفزيونية أن أكثر من دقيقتين كانتا قد انقضتا بالفعل من الوقت بدل الضائع، وهو ما أكد صحة قرار الحكم بإنهاء المباراة.

اللقطات التلفزيونية تحسم جدل توقيت النهاية

أظهرت اللقطات التلفزيونية أن أكثر من دقيقتين انقضتا من وقت بدل الضائع قبل إطلاق صافرة النهاية، وهو ما يتعارض مع التوقيت الذي عرضته شاشة ملعب الاتحاد. وبذلك أصبح التسجيل التلفزيوني هو المرجع في الجدل، لا الشاشة الداخلية للملعب.

ويكشف هذا الخلاف عن أهمية دقة عرض الوقت على شاشات الملاعب، إذ أكد الحكم كوفاتش أن الشاشة كانت تعرض توقيتاً غير صحيح. وقد انتهت المباراة بنتيجة التعادل 2-2 بين مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا، وبقي الجدل حول التوقيت محور الحديث بين اللاعبين والجماهير.

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ردود فعل الجماهير وتأثيرها على مانشستر سيتي

ترك الجدل حول توقيت النهاية جماهير مانشستر سيتي في حالة غضب واضحة بعد التعادل أمام نابولي، إذ كانت الجماهير تأمل في هدف الفوز خلال اللحظات الأخيرة. وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان المدوية بالتزامن مع صافرة الحكم، ما عكس شعور الفريق بأنه فقد فرصة حاسمة قبل انتهاء الوقت.

ويرتبط هذا الموقف بطبيعة الوقت بدل الضائع، الذي يحدده الحكم الرابع ويتابعه الحكم الرئيسي داخل الملعب. وقد أعلن فلورين أندريه احتساب دقيقتين، إلا أن الخلاف ظهر عندما اختلف التوقيت المعروض على شاشة الملعب مع ما أكده كوفاتش، ثم مع ما أظهرته اللقطات التلفزيونية لاحقاً.