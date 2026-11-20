مانشستر يونايتد يفرض عقوبات صارمة على مشجعين لعرقلة المباراة أمام روما بإلقاء كرات تنس، مما أدى لتعليق اللعب، في خطوة تهدف لضمان سلامة اللاعبين وسط احتجاجات ضد غليزر.

فرض نادي مانشستر يونايتد عقوبات صارمة بحق مجموعة من أنصاره، وذلك ردًا على سلوكيات احتجاجية شهدتها مباراة الفريق أمام نادي روما الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وجاء هذا القرار الصارم بعد أن لجأ عدد من الحاضرين في المباراة إلى إلقاء كرات تنس على أرضية الملعب، مما تسبب في تعطيل سير اللعب بشكل مؤقت، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر بين الإدارة والجماهير.

تفاصيل الحظر والعقوبات التأديبية

كشف موقع ذا أثلتيك أن إدارة مانشستر يونايتد قررت منع أربعة مشجعين على الأقل من دخول ملعب أولد ترافورد مستقبلاً، بناءً على مخالفات سجلت خلال المواجهة التي أقيمت في 3 نوفمبر الجاري. وتضمنت هذه الإجراءات عقوبة حرمان مشجع واحد من دخول الملعب لمدة ثلاث سنوات، وهو أقصى عقوبة محددة للوائح النادي في حالات إلقاء الأجسام على أرضية اللعب. توقيت الحادثة والظروف المحيطة بالتحدي Also read اعتراف فينيسيوس يثير القلق في ريال مدريد.. ما القصة؟

اختار مشجعون من مدرج ستريتفورد إند، والمعروف بموقفه الاحتجاجي، إلقاء كرات التنس على أرض الملعب في الدقيقة العشرين من عمر المباراة. جاء هذا الإجراء أثناء تأخر مانشستر يونايتد أمام روما بهدفين دون رد، حيث استغل الحاضفون هذه اللحظة لتوسيع دائرة احتجاجاتهم ضد ملكية عائلة غليزر للنادي.

تسبب الانتشار الواسع للكرات في توقف اللعب مؤقتًا، حيث اضطرت فرق الطوارئ وإداريو الملعب للتدخل لإزالتها قبل استئناف المباراة، والتي انتهى الأمر بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2. وكان هناك مسبقًا احتجاج آخر قبل انطلاق المباراة، حيث أطلقت الجماهير مئات البالونات باللونين الأخضر والذهبي، وهي الألوان المرتبطة بحركة المعارضة الحالية ضد الملكية.

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الضغوط الأمنية وموقف الشرطة

أكدت شرطة مانشستر الكبرى أن العملية الأمنية تزامنت مع اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية إلقاء أجسام داخل أرض الملعب، مما يعكس خطورة التصرفات المدانة من قبل الجهات المعنية. ووضح التقرير الرسمي أن النادي يتخذ موقفًا حازمًا بتطبيق لوائحه دون استثناء، بهدف درء المخاطر المحتملة على سلامة اللاعبين والجمهور.

تؤكد إدارة مانشستر يونايتد أن التساهل في مثل هذه الحالات قد يشجع على استخدام أجسام أكثر خطورة مستقبلًا، بالإضافة إلى احتمال تعرض أحد اللاعبين للإصابة الجسيمة نتيجة التعثر في جسم ملقى على أرضية الملعب، وهو ما يبرر الصرامة في تطبيق العقوبات.

الخلفية التاريخية والأداء الحالي للفريق

تأتي هذه العقوبات في سياق حالة من الاستياء الجماهيري الواسع بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، حيث حقق مانشستر يونايتد ثلاثة انتصارات فقط منذ بداية الموسم الحالي. ومن بين هذه الانتصارات، فاز الفريق مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفعه ليحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فقط.

أدت هذه النتائج المتواضعة والوضع المالي والإداري الصعب إلى إقالة المدرب مايكل كاريك من منصبه، وعين النادي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو خلفًا له. يأتي هذا التغيير في القيادة الفنية كخطوة عاجلة لتحسين وضع الفريق الرياضي والابتعاد عن مناطق الهبوط في نهاية الموسم.