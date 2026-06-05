أطلقت شركة مانتا ميديا كابيتال البريطانية منصة مانتا الشرق الأوسط، وهي منصة استثمارية مخصصة لشركات تنظيم الفعاليات الواعدة في الإمارات. تستهدف المنصة الشركات الناشئة والرائدة في هذا القطاع، وتوفر لها الدعم المالي والتشغيلي والاستشاري،犧牲 في فريق قيادي يمتلك خبرة تزيد على 100 عام. ويأتي الإطلاق في ظل نمو قطاع الفعاليات في الإمارات المدعوم بالبنية التحتية المتطورة والدعم الحكومي القوي، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في العالم. وتتعزز هذه المبادرة بالثقة الدولية في البيئة الاستثمارية في الدولة، خاصة في دبي التي تحولت إلى مركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، مع تركيز على تحقيق أثر اقتصادي مستدام من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

أعلنت شركة مانتا ميديا كابيتال البريطانية إطلاق منصة مانتا الشرق الأوسط ، وهي منصة استثمار ية مخصصة ل شركات تنظيم الفعاليات الواعدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم إطلاق هذه الشركات وتوسيع نطاق أعمالها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه الإمارات واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في العالم لفعاليات الأعمال والشركات، لما تتمتع به من مواقع استضافة عالمية المستوى، ودعم حكومي قوي للقطاع، وشبكة ربط دولية واسعة. وتتميز المنصة الجديدة بقيادة فريق إداري يمتلك أكثر من 100 عام من الخبرة في تصميم وتنظيم وتطوير الفعاليات الكبرى، حيث يجمع بين الرؤية الاستثمارية العالمية للشركة والخبرة العملية العميقة لمنظمي الفعاليات في المنطقة، والذين أسهموا في إطلاق عدد من أشهر العلامات التجارية وأكثرها تأثيراً في هذا المجال.

ومن المقرر أن تستهدف منصة مانتا الشرق الأوسط الشركات الناشئة والرائدة في قطاع تنظيم الفعاليات، مما يوفر لها ليس فقط التمويل بل أيضاً الدعم التشغيلي والاستشاري اللازم لتحقيق النمو المستدام. ويؤكد إطلاق هذه المنصة على ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية المتميزة في الإمارات،以及在 الدعم الحكومي المتواصل لقطاع السياحة والأعمال، خاصة في إمارة دبي التي تحولت إلى مركز عالمي للمؤتمرات والمعارض.

كما يعكس التوسع في هذا القطاع مدى نجاح الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. من جانبه، علق أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قائلاً: "يواصل قطاع فعاليات الأعمال في دبي تطوره في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام المشترك بتحقيق أثر اقتصادي مستدام".

وأضاف الخاجة أن مثل هذه المنصات الاستثمارية تسلط الضوء على قوة ونضج منظومة الأعمال في دبي، وقدرتها على جذب الكيانات الدولية التي تبحث عن بيئة داعمة للنمو. كما أكد أن تعاون المؤسسات الحكومية مع المستثمرين العالميين يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات المرتبطة مثل الضيافة والنقل والتجارة.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الفعاليات في الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث استضافت الدولة العديد من الأحداث العالمية الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي، وقمة الأمن السيبيراني، ومؤتمر القمة العالمي للحكومات، وغيرها، مما腿ّض贵州省的遗产， مع التركيز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وقامت الحكومة الإماراتية بطرح مبادرات عديدة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، منها تأشيرات الإقامة طويلة الأdur للمستثمرين ورجال الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وبناء البنية التحتية المتطورة.

ويأتي إطلاق منصة مانتا الشرق الأوسط كإضافة نوعية لهذه المشهد، حيث من المتوقع أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الابتكار في حلول الفعاليات، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية





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