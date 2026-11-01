مالية دبي تعرض حلول الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026

تشارك مالية دبي كراع استراتيجي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026 لعرض مبادرات الذكاء الاصطناعي والمدفوعات اللا نقدية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

تشارك دائرة مالية دبي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تستضيفها مدينة جميرا يومي الثاني والثالث من شهر نوفمبر المقبل. تهدف هذه المشاركة إلى عرض مجموعة متقدمة من المبادرات والحلول التقنية المدعومة لشركاء القطاع الخاص، والتي تسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة المالية العامة وتعزيز انتشار المدفوعات الرقمية داخل الإمارة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدائرة مالية دبي لتبني أحدث التقنيات بما يخدم رؤية القيادة ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.

عرض مبادرات الذكاء الاصطناعي والحوكمة

تشمل الحلول والمشاريع التي تعتزم الدائرة عرضها خلال النسخة الرابعة من هذا الحدث السنوي، نظرة مستقبلية شاملة لمنظومة المدفوعات غير النقدية في دبي. يعكس هذا العرض النتائج المحققة حديثاً لاستراتيجية دبي اللا نقدية، والتي تعد ركيزة أساسية في التحول الرقمي للاقتصاد المحلي. كما سيتم تسليط الضوء على منصة DP3 الخاصة بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يؤكد التزام الدائرة بتحسين آليات التعاون المؤسسي.

رؤية القيادة لتطوير المنظومة المالية

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في تصريح له بمناسبة هذا الحدث، أكد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن رؤية دبي تلهمنا بتوجيهات القيادة الرشيدة ومواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس. وأشار معاليه إلى أن مشاركة الدائرة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تعكس التزامنا الراسخ بتبني الابتكار وتوسعة نطاق الشراكات التي تعزز جاهزية دبي لمستقبل القطاع المالي المتغير.

وأضاف معاليه قائلاً: نحن نحرص بشدة على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص. الهدف من ذلك هو تحويل الفرص الهائلة التي يتيحها التطور التقني السريع إلى قيمة ملموسة تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني والمجتمع الإماراتي ككل، مما يضمن بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات.

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التحول نحو اقتصاد لا نقدي وتجربة المستخدم

من جانبه، أوضح أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن التحول الشامل نحو اقتصاد لا نقدي يتطلب بالضرورة وجود منظومة دفع مترابطة وفعالة تخدم جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد. وأضاف أنه يتم العمل حالياً مع شركاء الاستراتجية على تحويل التقنيات الحديثة إلى حالات استخدام عملية ومبتكرة في مجال المدفوعات الحكومية.

تهدف هذه الجهود إلى توسيع خيارات الدفع المتاحة وتمنح المتعاملين تجربة أكثر سهولة ومرونة في إنجاز معاملاتهم المالية. وتتيح لنا المشاركة الفاعلة في قمة التكنولوجيا المالية فرصة استعراض تطبيقات عملية تدعم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية دبي اللا نقدية، وتفتح آفاقاً واسعة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز التكامل الكامل بين مختلف قنوات الدفع المتاحة.

شراكات استراتيجية وعروض تطبيقية مبتكرة

وتشارك مالية دبي في القمة بصفة راع استراتيجي، وذلك تحت شعار ذكاء اصطناعي لابتكار مالي، حيث تقدم بالتعاون مع شركائها نتورك إنترناشيونال ونيوباي عروضاً تطبيقية بارزة. تبرز هذه العروض الاستخدامات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الحديثة في الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية، وتشكل منظومة دبي اللا نقدية الإطار العام لهذه العروض المتعلقة بجوانب مثل الشراء بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن العروض حلولاً رقمية للشركات وطرق الدفع الدولية واستخدام الأصول الرقمية في المعاملات. وفي هذا السياق، تقدم شركة نتورك إنترناشيونال عرضاً للتجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يوضح كيفية البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وبدء عمليات الشراء نيابة عن المستهلك ضمن صلاحيات محددة مسبقاً. كذلك تعرض حل شبكة ماكس الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل إيراداتها وإدارتها رقمياً، إضافة إلى حل سايس للدفع المرن.

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وتتضمن المشاركة أيضاً عرضاً لتكامل منظومة الدفع مع وسائل الدفع المحلية مثل جيوَن وآني، ووسائل الدفع الدولية مثل Alipay وWeChat Pay وRuPay. كما سيتم عرض لقبول المدفوعات باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، وعرض تطبيقي يوضح رحلة استخدام العملات المشفرة في سداد الرسوم لخدمة حكومية، مما يعكس الانفتاح على أحدث معايير الدفع العالمية.

توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي

وفي سياق متصل، أكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، حرص الدائرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تحقق قيمة ملموسة لمنظومة المالية العامة. أشارت إلى مواصلة السعي نحو تطوير العمليات المالية ودعم اتخاذ القرارات وبناء قدرات تواكب احتياجات العمل الحكومي وتطلعاته المستقبلية، من خلال ربط الابتكار بالحوكمة الفاعلة.

وأضافت قائلة: نحن نحرص كذلك على أن تنعكس هذه التطورات الإيجابية في خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تسهل المعاملات اليومية وتدعم التنافسية العالية التي تتحلى بها قطاعات الأعمال في دبي. وتواصل الدائرة دفع مسيرة التحول الرقمي استكمالاً لإنجازات استراتيجية دبي اللا نقدية، من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية خلال القمة تشمل التعاون مع أمريكان إكسبريس لدعم قبول المدفوعات الرقمية وتوسعة نطاقه.

كما تشمل المذكرات التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأطر التنظيمية، ومع شركة نيوباي لدعم مشروع وان باي الاستراتيجي. وأكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أن إبرام هذه الشراكات يظهر التزام الدائرة بتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع والجهات التنظيمية، وترجمة طموحات الإمارة المتعلقة بالاقتصاد اللا نقدي إلى مبادرات عملية وإتاحة تجارب دفع سلسة للشركات والأفراد.