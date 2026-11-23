وقعت مالية دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية مذكرة تفاهم لتعزيز الاقتصاد الرقمي. تهدف الشراكة إلى تبادل المعرفة وضمان أطر تنظيمية آمنة لسوق العملات الرقمية.

وقعت هيئة المال في دبي، المعروفة رسمياً باسم مالية دبي ، و سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة، والمعروفة اختصاراً بـ VARA، مذكرة تفاهم رسمية. يهدف هذا الاتفاق الجديد إلى ترسيخ إطار تعاوني قوي بين المؤسستين، دعماً للتوجهات المستقبلية بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية ، مما يعزز جهود الإمارة في تسريع وتيرة التحول نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وشامل.

آليات التعاون وتبادل المعرفة في القطاع المالي

تحدد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشكل صريح مجموعة من مجالات التعاون الاستراتيجي بين طرفي الاتفاق. تشمل هذه المجالات الرئيسية تبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في كلا الجهازين، ووضع آليات فنية وآمنة لضمان تبادل البيانات بشكل سليم. كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ مبادرات مشتركة للتوعية وتنظيم برامج لتمكين القدرات البشرية، بالإضافة إلى تشكيل ومشاركة فرق عمل مشتركة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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يجب أن تُنفذ جميع أنشطة التعاون المحددة في هذه المذكرة وفقاً للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها لكل جهة. وفيما يخص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فإن جميع عملياتها وأنشطتها تخضع بشكل صارم لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2022 الخاص بتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، مما يضمن الامتثال التام للقوانين المحلية والدولية.

دور الخبراء التنظيميين في دعم الاقتصاد الرقمي

يركز التعاون الاستراتيجي بشكل أساسي على المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الخبرات التنظيمية والمعرفية المتقدمة التي تمتلكها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود مالية دبي الرائدة في قيادة التحول نحو اقتصاد لا نقدي، من خلال تعزيز الوعي بالمشاركة المسؤولة في سوق الأصول الرقمية، وتحسين آليات التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالقطاع.

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تشير المذكرة أيضاً إلى أن تبادل الرؤى والخبرات بين الطرفين سيساعد بشكل مباشر في دعم عملية التخطيط والتنفيذ للمبادرات المستقبلية. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى ضمان أن يكون التحول الرقمي في دبي آمناً، فعالاً، ومتوافقاً مع أفضل المعايير العالمية في إدارة المخاطر المالية.

التزامات السرية وأمن المعلومات والبيانات

تنص مذكرة التفاهم بشكل واضح ومباشر على تطبيق أعلى معايير السرية بين المؤسستين الشريكتين. يهدف هذا الالتزام إلى ضمان أمن المعلومات وتبادل البيانات الحساسة بين الطرفين بطريقة تحمي خصوصية البيانات وأمانها. تم وضع آليات عمل واضحة ومحددة مسبقاً لتنسيق التعامل مع المعلومات والبيانات التي سيتم تبادلها، مما يمنع أي تسرب غير مصرح به ويضمن حماية الأصول الرقمية للمواطنين والمستثمرين.

يعكس هذا الالتزام الصارم بأمن المعلومات رؤية الطرفين في بناء بيئة عمل شفاف وآمنة، حيث تكون حماية البيانات أولوية قصوى. إن وضوح آليات التنسيق يسهل العمل المشترك ويقلل من المخاطر التشغيلية، مما يعزز الثقة في النظام المالي الرقمي الذي تعمل مالي دبي على تطويره.

قادة القطاع يرون في الاتفاق خطوة استراتيجية للمستقبل

ععلق أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، قائلاً إن استراتيجية "دبي اللا نقدية" شكلت واحدة من الركائز الأساسية لمسيرة التحول الرقمي الشاملة التي تمر بها الإمارة. وشدد مفتاح على أن تعاون مالي دبي مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية يعزز بشكل كبير مستوى التنسيق مع إحدى الجهات التنظيمية الرئيسية في المنطقة، مما يدعم تبادل المعرفة ونشر الوعي المالي.

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أضاف مفتاح أن هذا التعاون يسهم في تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدية الآمنة والفعالة في مختلف أنحاء دبي، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة المنظومة الاقتصادية. وأشار إلى أن الجهود المشتركة تخدم رؤية دبي المستقبلية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، يدعم الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء من خلال تكنولوجيا متقدمة.

من جانبه، أكد ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، سعادة مؤسسته بالمساهمة في دعم جهود مالية دبي للبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها استراتيجية "دبي اللا نقدية". وأشار وايت إلى أن استمرار نمو منظومة الأصول الافتراضية في دبي يجعل التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية عاملاً أساسياً في ترسيخ الثقة العامة.

أوضح الرئيس التنفيذي لـ VARA أن هذه المذكرة ستسهم في توفير خبرات تنظيمية متخصصة بالقطاع لدعم رؤية دبي في بناء اقتصاد رقمي آمن وجاهز للمستقبل. وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص المنظم يعمل على تعزيز المشاركة المسؤولة في بناء الاقتصاد الرقمي، مما يخدم الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية في آن واحد.

تؤكد مذكرة التفاهم أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لضمان وجود منظومة متكاملة للمعاملات غير النقدية. تتميز هذه المنظومة بالأمان والكفاءة والشمولية، وتهدف بشكل مباشر إلى خدمة جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، في بيئة اقتصادية مستقرة ومتطورة.