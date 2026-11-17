مالية دبي ودبي الرقمية تعلنان عن دمج منصة تمارا للدفع الآجل ضمن منظومة سداد دبي، لتمكين المتعاملين من سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر خيارات التقسيط الرقمي.

أعلنت دائرة المالية في دبي، المعروفة اختصاراً ب مالية دبي ، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية ، عن إتاحة منصة تمارا الرائدة في مجال المدفوعات الآجلة ضمن خيارات الدفع المتاحة عبر منظومة سداد دبي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى منح المتعاملين خيارات أوسع وأكثر مرونة عند سداد رسوم الخدمات الحكومية، مما يدعم الجهود المستمرة لحكومة دبي لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط المعاملات المالية.

يأتي هذا التطور في إطار الخطة المستمرة لـمالية دبي وديبي الرقمية لدعم نتائج استراتيجية دبي اللانقدية، وتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية لتواكب احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة بكفاءة عالية. آلية العمل وشروط الاستفادة من التقسيط Also read ارتفاع زيارات الإمارات لأستراليا 9.7% بـ33.3 ألف زيارة خلال 2026

يتيح دمج منصة تمارا داخل منظومة سداد دبي للمتعاملين إدارة مدفوعاتهم الحكومية بسهولة وشفافية تامة، حيث تعتمد خطط التقسيط المتاحة على أهلية المتعامل، وطبيعة المعاملة، والشروط والأحكام المعتمدة لدى منصة تمارا. أصبح خيار الدفع باستخدام تمارا متاحاً مباشرة في صفحة الدفع على منصة سداد دبي عند سداد رسوم الخدمات الحكومية المشمولة بالخدمة، مما يوسع دائرة الفئات المستفيدة من هذه الميزة المالية. بعد اختيار خيار الدفع عبر تمارا، يُكمل المتعامل خطوة تحقق سريعة، ثم يراجع خطة السداد المتاحة له بعناية قبل تأكيد المعاملة، ليتمكن من متابعة دفعاته وإدارتها بسهولة عبر تطبيق تمارا المخصص. رؤية القيادة والتكامل بين القطاعات

أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لـمالية دبي، حرص الدائرة على مواصلة التيسير على المتعاملين مع حكومة دبي من خلال توسعة خيارات الدفع المتاحة أمامهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر جزء مهم من مسيرة دبي نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة. أوضح معاليه أن الأولوية القصوى هي وضع السهولة والكفاءة في مقدمة اهتمامات المنظومة، مؤكداً أن من الضروري أن يتمكّن المتعاملون من استخدام هذه الخدمات بثقة تامة، وأن يطمئنوا إلى أن مدفوعاتهم تُعالَج في بيئة آمنة وموثوقة. وأضاف معاليه بأنه بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبالتعاون مع دبي الرقمية وشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، وفي ضوء استراتيجية دبي اللانقدية، نستمر في تطوير منظومة المدفوعات الحكومية لربطها بالتقنيات الحديثة. دور دبي الرقمية في دعم الاقتصاد الرقمي

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من جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن دبي تمضي بخطى ثابتة في بناء نموذج متكامل للحياة الرقمية، تكون فيه التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للناس ووسيلةً لتعزيز سهولتها وجودتها وكفاءتها. أكد معاليه أن المدفوعات الرقمية تمثل أحد المكونات الأساسية لهذا النموذج الحيوي، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتوفير تجارب أكثر سلاسة ومرونة لمختلف فئات المجتمع في إمارة دبي. تجسد إتاحة تمارا ضمن منظومة سداد دبي النهج القائم على تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة القصوى من الابتكارات التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية ضمن منظومة رقمية موحدة وموثوقة وقابلة للتوسع. تأثير مباشر على تجربة المتعامل الحكومي

أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن إضافة تمارا إلى سداد دبي تأتي ضمن مسار متواصل لتطوير منظومة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وتوسيع خيارات السداد الرقمي المتاحة للمتعاملين. أوضح أن منصة سداد دبي تتيح للجهات الحكومية تحصيل رسومها مركزياً عبر قنوات دفع متعددة، ومع إتاحة مزيد من خيارات الدفع الآجل عبر المنصة، أصبح بإمكان هذه الجهات أيضاً تلبية احتياجات المتعاملين الذين يفضّلون سداد الرسوم بالتقسيط. من ناحيتها، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن إتاحة تمارا ضمن قنوات سداد رسوم المعاملات الحكومية يمكّن المتعاملين المؤهلين من دفع الرسوم الحكومية بعدة أقساط، مؤكدة أن تنويع وسائل الدفع عنصر رئيس في تعزيز الإقبال على القنوات الرقمية. بدورها، أكدت ميرة سلطان، مدير إدارة أول منصات التمكين الرقمي في دبي الرقمية، أن تطوير سداد دبي كمنظومة دفع حكومية مشتركة تتمتع بالمرونة والجاهزية لاستيعاب حلول جديدة، يمثل امتداداً لطرح تمارا كخيار جديد يضيف قيمة لرحلة الدفع الرقمي المتكاملة.