دراسة ماكينزي العالمي تكشف أن 4 تريليونات دولار من التجارة العالمية معرضة للمخاطر، مما يخلق فرصة استراتيجية للدول الصاعدة لجذب الاستثمارات.

أبرزت مجلة فورتشن الأمريكية دراسة جديدة صادرة عن معهد ماكينزي العالمي ، تشير إلى أن نقطة ضعف حيوية في التجارة العالمية تبلغ قيمتها نحو 4 تريليونات دولار، تشكل في الوقت ذاته فرصة استراتيجية هائلة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وركزت الورقة التحليلية على مواطن الهشاشة البنيوية في التدفقات التجارية الدولية، والتي تهدد بـ 15% إلى 20% من إجمالي التجارة الدولية في حال تعرضها للصدمات.

طبيعة المخاطر هيكلية في 15% من التجارة

يعتبر شوبهام سينغال، الشريك الأول في شركة ماكينزي ورئيس معهد ماكينزي العالمي، أن الاعتماد على عدد محدود من الموردين يشكل خطرًا استراتيجيًا، حيث يتركز حجم التجارة العالمي المعرض لمخاطر عالية للغاية في أقل من ثلاث دول. وتشمل هذه المخاطر السلع والخدمات التي تعتمد فيها الدول المستوردة بشكل كبير على مصادر محددة، مما يجعلها عرضة للصدمات المتتالية بفعل النزاعات أو العقوبات أو الكوارث الطبيعية.

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وتوضح الدراسة التي شارك في إعدادها جونغمين سونغ والزميل الأول تياجو ديفيزا أن هذه الفجوة لا تقتصر على المواد الخام التقليدية والمعادن النادرة اللازمة لصناعات الطاقة النظيفة والبطاريات وأشباه الموصلات. بل تمتد لتشمل المكونات الإلكترونية الدقيقة، والمستحضرات الصيدلانية، وبعض السلع الزراعية الأساسية، ما يزيد من حساسية النظام الاقتصادي العالمي لأي خلل في هذه السلاسل الحيوية.

فرص استثمارية للدول الصاعدة في آسيا وأفريقيا

تستنتج دراسة ماكينزي أن سعي الحكومات والشركات الكبرى إلى تنويع مصادر التوريد وبناء مرونة هيكلية في سلاسل الإمداد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات العابرة للحدود. وتقدر الدراسة أن إعادة توجيه وتنويع هذه التدفقات التجارية البالغة 4 تريليونات دولار تتيح للدول الصاعدة والاقتصادات النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا فرصة تاريخية للتحول إلى مراكز بديلة للتصنيع.

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ويؤكد الخبراء أن هذا التحول يعزز النمو الاقتصادي العالمي ويخلق ملايين الوظائف الجديدة، شرط استثمار رؤوس الأموال بكفاءة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة. وتُعد هذه الرؤية بمثابة تحويل في زاوية النظر من مجرد التحذير من المخاطر إلى استشراف الفرص الاقتصادية الكامنة في معالجة نقاط الضعف البنيوية الحالية.

تباين الآراء حول التكلفة والمرونة الجيوسياسية

أثارت هذه الرؤية صدى واسعًا في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، حيث رأت صحيفة فايننشال تايمز أن أرقام ماكينزي تؤكد دخول "عصر إعادة التموضع الجيوسياسي"، حيث تضع الشركات متعددة الجنسيات المرونة والأمن القومي في صدارة استراتيجياتها بدلًا من التكلفة الأقل وحسب. وهذا يفسر الطفرة الاستثمارية التي تشهدها دول مثل الهند وفيتنام والمكسيك ودول الخليج العربي.

من جانبها، أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الفجوة التمويلية والتكنولوجية، إذ يتطلب بناء سلاسل إمداد بديلة في قطاعات معقدة مثل الرقائق الإلكترونية معالجة المعادن الحرجة سنوات طويلة واستثمارات رأسمالية ضخمة قد ترفع تكاليف الإنتاج وتغذي الضغوط التضخمية قصيرة الأجل.

واعتبرت مجلة الإيكونوميست أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا لتأمين سلاسل التوريد يخلق نظامًا تجاريًا متعدد الأقطاب، تستفيد منه الدول المحاولة التي تحافظ على علاقات متوازنة. وحذر خبراء معهد بيترسون للاقتصاد الدولي من أن التأخر في تطوير التشريعات الاستثمارية والبنية الرقمية والطاقية قد يحرم بعض الدول من حصتها من هذه الفرصة التاريخية لإعادة توزيع التجارة العالمية.