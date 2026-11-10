ماكلروي يقترب من تشاكارا في السباق إلى دبي قبل الختامية

تقدم روري ماكلروي إلى المركز الثاني في ترتيب الدي بي ورلد لجولة الجولف، مقلصاً الفارق مع يوجينيو تشاكارا قبل البطولة الختامية في دبي.

شهد ترتيب جائزة "السباق إلى دبي" لموسم جولة " دي بي ورلد" للجولف تحولات جذرية مع اقتراب المرحلة الختامية من الموسم الرياضي، حيث تمكن اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي من قفز المرتبة إلى الصدارة الثانية في التصنيف العام الرسمي الصادر يوم الثلاثاء. يأتي هذا الترتيب الجديد نتيجة أداء متميز في الجولة السابقة، مما وضع اللاعب على أعتاب منافسة شرسة ومكثفة لتحقيق اللقب النهائي الذي يرومه بشدة خلال الأسبوعين المقبلين.

تفاصيل التصنيف والنتائج في أبوظبي

استفاد روري ماكلروي بشكل مباشر من احتلاله المركز الثالث في بطولة أبوظبي للدار، والتي فاز بلقبها اللاعب الإسباني جون رام، حيث تمكن من خوض المنافسات بفرق قدره 19 ضربة تحت المعدل القياسي. هذا الإنجاز الرياضي المثير مكن ماكلروي من حصد 585 نقطة إضافية، مما رفع إجمالي رصيده التراكمي ليصل إلى 3709 نقطة في التصنيف العام. هذا الرقم يمثل قفزة نوعية في مسار اللاعب، جعلته يقترب بشكل ملموس من المتصدر الحالي في السباق.

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في المقابل، يواصل الإسباني يوجينيو تشاكارا تصدره لترتيب "السباق إلى دبي" برصيد إجمالي قوي وصل إلى 4243 نقطة، وهو الرقم الذي حققه رغم وصوله إلى بطولة أبوظبي في المركز الثاني والعشرين فقط. هذا الفارق الحالي الذي يبلغ 534 نقطة، يمثل التحدي الأبرز الذي يواجهه روري ماكلروي، حيث يسعى لتقليص هذه الهوة قبل انطلاق البطولة الختامية. وفي المركز الثالث من التصنيف، يأتي اللاعب الأمريكي باتريك ريد برصيد 3528 نقطة، بعد أن أنهى مشاركته في البطولة الإماراتية في المركز الرابع والأربعين.

فرص الفوز والأرقام القياسية التاريخية

يخوض روري ماكلروي البطولة الختامية التي ستستضيفها عقارات جميرا للجولف بدبي بين 12 و15 نوفمبر الجاري، بدافع تاريخي قوي يتمثل في رغبة متقدة للتتويج بلقب "السباق إلى دبي" للمرة الثامنة في مسيرته المهنية الناجحة. هدف اللاعب الإيرلندي ليس فقط الفوز هذا العام، بل مساواة الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب الأسطوري الاسكتلندي كولين مونتغمري، مما يضفي طابعاً خاصاً على مشاركته المقبلة. إذا تمكن ماكلروي من تحقيق هذا الإنجاز، سيصبح واحدًا من أنجح اللاعبين في تاريخ هذه المسابقة المرموقة.

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أما الفائز بجولة أبوظبي، اللاعب الإسباني جون رام، فقد استفاد بشكل كبير من تتويجه بلقب البطولة، حيث حصل على 1500 نقطة إضافية دفعة واحدة. هذا المكسب النقطي الملموس أثمر عن صعوده في التصنيف العام ليتربع على المركز السادس برصيد 2525 نقطة. يحافظ جون رام على فرصة حسابية ورياضية حقيقية للمنافسة على لقب الموسم، بالإضافة إلى ضمان وصوله بشكل مؤكد إلى المراكز العشرة الأولى التي تمنح اللاعبين المكافآت المالية النهائية للبطولة.

التأهيل للختامية ومشاركات إماراتية

تتأهب البطولة الختامية لاستقبال نخبة من أبطال الجولف العالمية، وسط تأكيد على أهمية الحضور المحلي، حيث يشهد الحدث مشاركة اللاعب الإماراتي أدريان أوتايغوي الذي ضمن بشكل رسمي مكانه بين أفضل 50 لاعباً في ترتيب "السباق إلى دبي". حقق أوتايغوي هذا التأهيل المتميز بعد أن احتل المركز السادس والأربعين في التصنيف العام برصيد 1231 نقطة، مما يضمن له فرصة المنافسة على أرض منزله.

يعتبر وصول أدريان أوتايغوي إلى ختام الموسم حدثاً ملحوظاً، لأنه يشارك في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم للمرة الأولى في تاريخه ممثلاً لدولة الإمارات. هذا الإنجاز يعكس تطور المستوى الرياضي للاعبين المحليين وانسجامهم مع المعايير العالمية، ويضيف بعداً وطنياً وإقليمياً هاماّ للبطولة. تستعد جميع الأطراف للمشاركة في منافسات جولة جميرا للجولف، التي ستحدد الهويات النهائية لحاملي الألقاب والمكافآت الكبرى في الموسم.