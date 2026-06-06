ماسايوشي سون يتصدر قائمة أغنى آسيا بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي

الملياردير الياباني ماسايوشي سون يصبح أغنى شخص في آسيا متجاوزا موكيش أمباني مدعوما بارتفاع أسهم سوفت بنك والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

نجح الملياردير الياباني ماسايوشي سون ، مؤسس ورئيس مجموعة سوفت بنك ، في اعتلاء صدارة قائمة أغنى الأشخاص في آسيا متجاوزا رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني. وجاء هذا الصعود بفضل الارتفاع القياسي في أسهم المجموعة اليابانية المدفوع بحماس المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي .

وفقا لتقديرات مجلة فوربس، ارتفعت ثروة سون البالغ من العمر 68 عاما إلى نحو 97 مليار دولار مستمدة بشكل أساسي من حصته في مجموعة سوفت بنك. وبذلك تجاوز رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز الهندية موكيش أمباني الذي تقدر ثروته بنحو 90 مليار دولار ليصبح أغنى شخص في القارة الآسيوية وفق قائمة فوربس للمليارديرات في الوقت الفعلي.

جاء هذا الصعود بالتزامن مع الأداء الاستثنائي لسهم سوفت بنك الذي قفز بأكثر من 80% منذ بداية العام لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 298 مليار دولار مما جعلها الشركة الأعلى قيمة في اليابان من حيث رأس المال السوقي متفوقة على شركة صناعة السيارات تويوتا موتور. خلال مقابلة مع شبكة CNBC يوم الاثنين الماضي أكد سون أن ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية تتجاوز بكثير الفرص التي أتاحتها طفرة شركات الإنترنت خلال حقبة الدوت كوم في أواخر التسعينات مشيرا إلى أن حجم الفرص قد يكون أكبر بنحو 50 مرة.

وكان الملياردير الياباني قد أعلن قبل ذلك بيوم عن خطة لاستثمار ما يصل إلى 75 مليار يورو أي ما يعادل نحو 87 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا بما يشمل مراكز البيانات والمنشآت التقنية الداعمة للقطاع. ويرى محللون أن المحرك الرئيسي لارتفاع أسهم سوفت بنك يتمثل في الأداء القوي لشركة آرم هولدينغز البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية والتي تمتلك المجموعة اليابانية ما يقرب من 90% من أسهمها.

ارتفع سهم آرم بأكثر من 250% منذ بداية العام كما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها قد تحقق هدفها المتمثل في مبيعات رقائق بقيمة 15 مليار دولار قبل الموعد المخطط له. كانت آرم قد كشفت في مارس الماضي عن أول شريحة إلكترونية من تصميمها وتصنيعها المباشر في خطوة تمثل تحولا استراتيجيا من الاكتفاء بترخيص تقنيات تصميم الرقائق إلى إنتاج رقائق خاصة بها.

تتوقع الشركة بيع رقائق بقيمة 15 مليار دولار خلال نحو خمس سنوات مع ارتفاع إيراداتها السنوية إلى 25 مليار دولار بحلول ذلك الوقت وهو ما يمثل أكثر من ستة أضعاف إيراداتها المسجلة خلال عام 2025. كما يواصل المستثمرون المراهنة على النمو المستقبلي لشركة OpenAI المطورة لتطبيق ChatGPT والتي استثمرت فيها سوفت بنك أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن.

كانت الشركة الأمريكية بقيادة سام ألتمان قد وصلت إلى تقييم بلغ 852 مليار دولار في أواخر مارس الماضي بعد جمع تمويلات بقيمة 122 مليار دولار من مستثمرين كبار من بينهم أمازون وإنفيديا وسوفت بنك. تسعى OpenAI إلى تعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي وسط منافسة متصاعدة مع شركة Anthropic حيث يتوقع مراقبون أن تتجه الشركتان نحو الطرح العام في الأسواق المالية للحصول على تمويلات إضافية والاستفادة من الأفضلية التي حققتها كل منهما في مراحل النمو المبكرة.

من المقرر أن تضخ سوفت بنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار إضافية في OpenAI بحلول أكتوبر المقبل وهو ما قد يحقق للمجموعة اليابانية مكاسب كبيرة في حال واصلت الشركة الأمريكية ارتفاع قيمتها السوقية. يرى هيرونوري أكيزاوا كبير مديري الصناديق في شركة Tokio Marine Asset Management بطوكيو أن قيمة OpenAI قد تصل إلى نحو تريليون دولار عند إدراجها المحتمل في البورصة مستفيدة من الحماس الاستثماري المحيط بالشركات التقنية العملاقة بما في ذلك الطرح المرتقب لشركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك والتي تسعى بحسب تقارير إلى جمع نحو 75 مليار دولار.

يعد ماسايوشي سون واحدا من أبرز المستثمرين ورواد الأعمال في العالم. أسس شركة سوفت بنك عام 1981 وحولها من شركة صغيرة لتوزيع البرمجيات إلى إمبراطورية استثمارية عالمية تركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ولد سون في 11 أغسطس 1957 بمحافظة ساغا اليابانية ودرس الاقتصاد في University of California, Berkeley بالولايات المتحدة وخلال دراسته أظهر روحا ريادية مبكرة إذ طور اختراعا إلكترونيا باعه لشركة يابانية واستثمر عائداته في مشاريعه المستقبلية.

أسس سون شركة سوفت بنك عام 1981 وبدأ نشاطها في توزيع برامج الحاسوب والمجلات التقنية. مع انتشار الإنترنت في التسعينات توسعت الشركة إلى الاتصالات والاستثمارات التقنية العالمية. يعرف سون عالميا باستثماره المبكر في مجموعة علي بابا حيث استثمر نحو 20 مليون دولار في الشركة الناشئة مطلع الألفي وتحولت هذه الصفقة إلى واحدة من أنجح الاستثمارات في تاريخ التكنولوجيا وحققت له عشرات المليارات من الدولارات.

قاد سون استحواذ سوفت بنك على Arm Holdings عام 2016 وهي شركة تستخدم تصميماتها في معظم الهواتف الذكية والأجهزة الذكية حول العالم. أطلق سون عام 2017 صندوق SoftBank Vision Fund بأكثر من 100 مليار دولار بهدف الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي.

حقق سون مكاسب هائلة من استثماراته في شركات مثل علي بابا وآرم لكنه تعرض أيضا لخسائر ضخمة نتيجة رهانات عالية المخاطر أبرزها استثماراته في شركة WeWork وبعض الشركات المدعومة من صندوق فيجن لذلك ينظر إليه على أنه مستثمر جريء يجمع بين النجاحات الاستثنائية والإخفاقات الكبيرة. في السنوات الأخيرة ركز سون معظم استثماراته على الذكاء الاصطناعي وقد ضخ مليارات الدولارات في OpenAI ومشروعات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

يرى أن ثورة الذكاء الاصطناعي ستكون أكبر بكثير من ثورة الإنترنت في التسعينيات





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