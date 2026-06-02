ماركو روبيو أمام الكونجرس: الجهود الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم

سيواجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أسئلة حول الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب في جميع أنحاء العالم.

يوم الثلاثاء، سيواجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أسئلة حول الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب في جميع أنحاء العالم. سيتم تمثيله أمام لجنتين بمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين لعرض طلب وزارة الخارجية الأميركية الخاص بالميزانية السنوية.

ومع ذلك، من المرجح أن يتحول التركيز سريعاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار الهش أصلاً بين واشنطن وطهران، والذي تعرض مؤخراً لمزيد من الاختبارات جراء تبادل الهجمات بين الجانبين. وسيقدم روبيو شهادة علنية أمام الكونجرس للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، رغم أنه شارك في جلسة إحاطة سرية للنواب بعد أيام من الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأولى ضد إيران.

وسيواجه روبيو انتقادات حادة من الديمقراطيين لعدم الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس على العمل العسكري، لكنه سيحظي بتأييد قوي من معظم الجمهوريين المؤيدين للتحرك ضد أحد أقدم خصوم الولايات المتحدة





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