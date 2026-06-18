مارس إكسبريس ترصد زوابع غبارية ضخمة نشطة في وادي ماميرس على سطح المريخ

مركبة مارس إكسبريس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تلتقط صوراً لزوابع غبارية عملاقة في وادي ماميرس على سطح المريخ، حيث يصل ارتفاعها إلى 8 كم وسرعتها إلى 45 م/ث، مما يساعد في فهم أنماط نقل الغبار وحركة الرياح على الكوكب الأحمر.

رصدت مركبة " مارس إكسبريس " الفضائية التابعة ل وكالة الفضاء الأوروبية عشرات الزوابع الترابية النشطة وهي تدور عبر نظام وادي "ماميرس" على سطح المريخ ، مقدمة لقطات مذهلة.

هذه الزوابع الترابية المريخية تتشكل عندما ترتفع درجة حرارة أجزاء من سطح الكوكب بفعل أشعة الشمس، مما يؤدي إلى دوران الهواء مباشرة فوق السطح وحمل الغبار. وهي تشبه الزوابع الموجودة في المناطق الجافة على الأرض لكنها أكبر بكثير، حيث يصل ارتفاعها إلى ثمانية كيلومترات وتتحرك بسرعة قصوى تبلغ خمسة وأربعين متراً في الثانية، مما يلعب دوراً محورياً في نقل الغبار عبر الكوكب الأحمر.

نجاح الرصد يعود إلى الكاميرا المجسمة عالية الدقة على المسبار، والتي تجمع صوراً متتالية من تسع قنوات كاميرا منفصلة تنظر إلى المريخ بألوان واتجاهات مختلفة، مما يسمح بدمجها وتحديد اتجاه وسرعة الزوابع. وبالتعاون مع بيانات مركبة "إكسومارس"، تمكن العلماء من تتبع مسار أكثر من ألف زوبعة ترابية وتحديد حركة الرياح حول الكوكب





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المريخ زوابع غبارية مارس إكسبريس وادي ماميرس وكالة الفضاء الأوروبية

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