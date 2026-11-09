ماراثون اليوم الوطني للأجانب يجمع 40 متسابقًا من 28 جنسية في المرموم

شهد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث النسخة الثامنة من ماراثون اليوم الوطني للأجانب في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بمشاركة متسابقين من مختلف الجنسيات.

شهد نادي دبي ل سباقات الهجن في منطقة المرموم النسخة الثامنة من التمهيدي الأول ل ماراثون اليوم الوطني للأجانب ، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وخاض السباقات أكثر من 40 متسابقًا يمثلون 28 جنسية، في منافسات جمعت بين حماس السباقات وروح التعايش التي تميز دولة الإمارات.

أقيمت المنافسات عبر ثلاثة أشواط توزعت على فئات السيدات والرجال، وسجلت النسخة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشاركين وتنوع جنسياتهم. وحوّل الحدث مضمار الهجن إلى مساحة يلتقي فيها المقيمون من مختلف أنحاء العالم حول رياضة مرتبطة بتاريخ الدولة وهويتها الوطنية.

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تفاصيل الأشواط الثلاثة ونتائجها في المرموم

فازت الشوط الأول، المخصص لفئة السيدات في الوزن المفتوح لمسافة 1200 متر، باربارا ليفاستري من بولندا بالمركز الأول. وحلت ناتالي شانتلي من المملكة المتحدة في المركز الثاني، فيما جاءت الفرنسية سيليني راشيل في المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني، المخصص لفئة الرجال لمسافة 1200 متر، انتزع فتين فيصل من الهند المركز الأول. وحل أحمد بهاء من جمهورية مصر العربية في المركز الثاني، بينما جاء يانغ لي من الصين في المركز الثالث.

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أما الشوط الثالث، الذي خُصص لفئة السيدات في وزن الفردة لمسافة 1500 متر، فقد فازت به الروسية إيكاترينا كودريا بالمركز الأول. تلتها يونغ يو ليف من الصين في المركز الثاني، وحلت اودي ديرفلينجير من فرنسا في المركز الثالث.

تكريم الفائزين وأقوال منظمي الماراثون

جرى في ختام المنافسات تتويج أصحاب المراكز الأولى في الأشواط الثلاثة، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. كما حضر محمد عبد الله بن دلموك، مدير إدارة الفعاليات في المركز، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع.

أكد عبد الله حمدان بن دلموك أن الماراثون يقدم صورة من خصوصية المجتمع الإماراتي، ويفتح أبوابه لكل من يعيش على أرض الدولة. واعتبر أن مشاركة أكثر من 40 متسابقًا يمثلون 28 جنسية تعكس نجاح الحدث في بناء علاقة إنسانية بين المقيمين والموروث المحلي.

وقال إن أهم ما يمكن تقديمه لضيوف الإمارات هو إتاحة فرصة عيش الثقافة المحلية والمشاركة في حكايتها. وأضاف أن المركز يحرص على أن يخرج كل مشارك من هذه التجارب بمعرفة جديدة وتقدير أكبر للثقافة الإماراتية.

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أثر الماراثون على المقيمين وتنوع الحضور الجماهيري

يمنح ماراثون اليوم الوطني للأجانب المقيمين فرصة الانتقال من مشاهدة التراث إلى ممارسته، واكتساب مهارات عملية في التعامل مع الهجن. وتتيح هذه التجربة للمشاركين تقدير ما تتطلبه الرياضة من صبر وانضباط.

شهد الماراثون حضورًا جماهيريًا من عائلات المشاركين وأصدقائهم وأبناء الجاليات المقيمة، تفاعلوا مع مجريات الأشواط وشجعوا المتسابقين. ويعزز هذا الحضور البعد المجتمعي للحدث، ويرسخ مكانة المرموم وجهة للرياضات التراثية والأنشطة الثقافية في دبي.