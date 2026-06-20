ماتيو كونيا يحقق قفزة تاريخية في مسيرته الدولية بعد ثنائيه الحاسمة في كأس العالم 2026

حقق المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قفزة تاريخية مهمة في مسيرته الدولية، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق انتصاره الأول في بطولة كأس العالم 2026، بفضل ثنائيته الحاسمة في شباك منتخب هايتي. ولم يمنح هذا الإنجاز منتخب 'السيليساو' النقاط الثلاث فقط، بل وضع اللاعب في مكانة تهديفية متقدمة، بعدما تفوق على أسماء بارزة في تاريخ الكرة البرازيلية.

حقق المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قفزة تاريخية مهمة في مسيرته الدولية، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق انتصاره الأول في بطولة كأس العالم 2026، بفضل ثنائيته الحاسمة في شباك منتخب هايتي.

ولم يمنح هذا الإنجاز منتخب 'السيليساو' النقاط الثلاث فقط، بل وضع اللاعب في مكانة تهديفية متقدمة، بعدما تفوق على أسماء بارزة في تاريخ الكرة البرازيلية. وتكتسب ثنائية كونيا أهمية رقمية كبيرة عند مقارنتها بمسيرة النجمين السابقين ريكاردو كاكا وروبرتو فيرمينيو، فرغم التاريخ الحافل لكاكا، المتوج بالكرة الذهبية عام 2007 وبطل العالم 2002، فإن رصيده التهديفي طوال مشاركاته في نسخ كأس العالم الثلاث (2002 و2006 و2010) توقف عند هدف وحيد، سجله في شباك كرواتيا بنسخة 2006.

وعلى الجانب الآخر، لم يتجاوز المهاجم روبرتو فيرمينيو حاجز الهدف الواحد أيضاً في نهائيات كأس العالم، بعدما سجل هدفه الوحيد خلال نسخة روسيا 2018 أمام المكسيك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، رغم مشاركته في أربع مباريات كعنصر هجومي بارز بتشكيلة المنتخب آنذاك. وفي مقابل هذا المعدل التهديفي المحدود لعدد من نجوم الأجيال السابقة، نجح ماتيوس كونيا في تجاوز رصيد كل من كاكا وروبرتو فيرمينيو بشكل منفرد، ومعادلة مجموع أهدافهما معاً في كأس العالم خلال مباراتين فقط، بعدما سجل هدفين دفعة واحدة في ظهوره المونديالي الثاني، ليؤكد كفاءته الهجومية العالية وبدايته القوية على الساحة العالمية، ويعزز طموحاته في قيادة خط هجوم البرازيل خلال المحافل الكبرى





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