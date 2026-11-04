مؤشر بنتا جلوبال 2026: فجوة المهارات الرقمية تعيق قطاع الطاقة الإماراتي

كشف مؤشر بنتا جلوبال 2026 عن فجوة بين التطور التقني وقدرة المؤسسات على التطبيق، مع تركيز متزايد على تنمية المواهب الرقمية والأمن السيبراني في قطاع الطاقة الإماراتي.

كشف مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة لعام 2026، الصادر عن شركة بنتا جلوبال، عن فجوة عميقة بين وتيرة التقدم التكنولوجي السريع وقدرة المؤسسات الإماراتية على استيعاب هذه التقنيات وتطبيقها فعلياً في عملياتها التشغيلية. أظهر البحث الذي أجرته سابيو ريسيرش بمشاركة 150 خبيراً من قطاعات الطاقة والصناعة أن 36 بالمائة من المشاركين يعترفون بأن التطور التكنولوجي يتسارع بشكل يفوق قدراتهم على التنفيذ العملي.

فجوة الثقة والقدرة التنفيذية في القطاع

أظهرت نتائج الاستطلاع تبايناً واضحاً في تصور القيادات الإدارية للمستقبل، حيث أعرب 85 بالمائة من المشاركين عن ثقتهم الكاملة في قدرة قطاعي الطاقة والصناعة في دولة الإمارات على مواجهة التحديات المستقبلية بنجاح. ومع ذلك، أقر 38 بالمائة من المؤسسات بأن عمليات التكيف مع المتغيرات الطارئة والبيئات المتغيرة تتم بوتيرة متوسطة أو بطيئة مقارنة بالسرعة المطلوبة.

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يعكس هذا التناقض تحدياً استراتيجياً يتمثل في الحاجة إلى تعزيز الجسر بين الطموحات الرقمية والواقع العملي، مما يستدعي مراجعة شاملة لاستراتيجيات تبني التقنيات الحديثة وضمان فعاليتها في تحسين الأداء العام للمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الصدارة

تصدرت المهارات الرقمية قائمة أولويات تطوير الكفاءات المستقبلية، حيث حدد 42 بالمائة من المشاركين مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية كأبرز الكفاءات المطلوبة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وجاءت مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية في المرتبة الثانية بنسبة 34 بالمائة، تلتها مهارات الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 بالمائة.

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وتشير هذه النسب إلى تحول جذري في طبيعة الوظائف داخل القطاع، لم تعد فيه الخبرة الفنية التقليدية كافية بمفردها. فقد أصبح استخدام البيانات الضخمة، والأنظمة الذكية، والأتمتة المتقدمة، وحماية البنية التحتية الرقمية، عناصر حاسمة لضمان استمرار العمليات بكفاءة عالية وفي ظل بيئة تنافسية عالمية متطورة.

على الرغم من أن 38 بالمائة من المؤسسات المشاركة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها، إلا أن هناك عقبات ملموسة تمنع الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات المتقدمة في خلق قيمة تشغيلية مستدامة وطويلة الأمد.

تحديات التوطين ورفاهية القوى العاملة

كشف المؤشر عن نقاط ضعف في استراتيجية تنمية الكفاءات الوطنية، حيث أفاد 28 بالمائة فقط من المشاركين بأن تطوير المواهب المحلية يُعد نقطة قوة رئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي. وفي المقابل، أقر 91 بالمائة بأن التوطين وبرنامج القيمة المضافة يعززان القدرة التنافسية بشكل عام، مما يستدعي إجراءات أكثر فعالية لترجمة هذا الدعم إلى كفاءات عملية ملموسة.

كما لفت المؤشر إلى تأثير كبير للضغوط المهنية على بيئة العمل، حيث أفاد 69 بالمائة من المشاركين بأن أعباء العمل أثرت في رفاهية الموظفين خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وصنف 30 بالمائة من هؤلاء التأثير على أنه كبير، وهو ما يشكل خطراً على استدامة الأداء وفعالية الاستثمارات الموجهة للتدريب والتطوير.

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يربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين والحفاظ على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية.

التوجهات المستقبلية وأولويات القيادة

حدد المشاركون اضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة كأبرز التحديات المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة 43 بالمائة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 بالمائة. كما توقعت النسبة الأكبر تقنيات الطاقة المتجددة لتكون الأثر التحويلي الأكبر خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 بالمائة، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 بالمائة.

وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات استراتيجية لقيادات القطاع تشمل الاستعداد للاضطرابات الجيوسياسية، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار المكثف في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين جميع أطراف منظومة الطاقة والصناعة.

تشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب تعاملًا شاملاً مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد كمنظومة مترابطة، حيث أن امتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع ما لم تتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة والبيئة المهنية الداعمة.