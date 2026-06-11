مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تتوج بطلات ألعاب القوى المدرسية 2026

تتويج 81 طالبة من 13 مدرسة في الشارقة ضمن مبادرة المدارس التخصصية الرياضية، في احتفالية أبرزت مواهب الناشئات في سباقات المضمار والميدان لعام 2026.

في احتفالية رياضية بهيجة تعكس رؤية إمارة الشارقة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، نظمت مؤسسة الشارقة ل رياضة المرأة حفلاً تكريمياً كبيراً لتتويج الفائزات في منافسات البطولة المدرسية ل ألعاب القوى لعام 2026.

أقيم هذا الحفل في صالة التايكواندو بمركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، ليكون مسك الختام لمنافسات مكثفة ومثيرة جرت على ثلاث مراحل مختلفة على مدار العام الحالي، وذلك في إطار مبادرة المدارس التخصصية الرياضية التي تهدف إلى خلق بيئة تعليمية ورياضية متكاملة. شهدت هذه البطولة مشاركة واسعة ضمت 81 طالبة يمثلن 13 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، حيث توزعت المنافسات على ثلاث فئات عمرية هي 9 إلى 10 سنوات، و11 إلى 12 سنة، و13 إلى 14 سنة، وشملت المسابقات مجموعة متنوعة من رياضات المضمار والميدان، من سباقات السرعة القصيرة 50 و60 و80 متراً، إلى سباقات الجري المتوسطة 150 و300 متر، إضافة إلى الوثب الطويل ودفع الجلة وسباقات التتابع التي اتسمت بروح الفريق والتعاون.

بالنظر إلى تفاصيل النتائج في الفئة العمرية الأولى (9 إلى 10 سنوات)، فقد شهدت منافسات حامية، حيث انتزعت غالية وليد من مجمع زايد التعليمي قطاه المركز الأول في سباق 50 متراً، متبوعة بمريم خالد من مدرسة الشارقة النموذجية بنين في المركز الثاني، وريم محمد الحمادي من مجمع زايد التعليمي السيوح في المركز الثالث. وفي سباق 150 متراً، تألقت حور راشد من مدرسة البطائح بحصولها على المركز الأول، بينما جاءت شما محمد من مجمع زايد التعليمي قطاه في المركز الثاني، وعلياء عشواني من مجمع زايد التعليمي السيوح في المركز الثالث.

أما سباق 300 متر فقد شهد تفوق الغلا راشد من مدرسة الشارقة النموذجية بنين، تلتها روضة أحمد ثم موزة سيف وكلاهما من مجمع زايد التعليمي الرحمانية. وفي مسابقات الميدان، حققت مهرة سعود من مدرسة أسماء المركز الأول في الوثب الطويل، وجاءت عالية ناصر ثانية وهند أحمد مصطفى من مجمع زايد التعليمي الرحمانية ثالثة. وفي دفع الجلة، تربعت مهرة محمد أحمد من مجمع زايد التعليمي الرحمانية على العرش، تلتها عائشة يعقوب يوسف من ذات المجمع ومهرة يوسف من مدرسة أسماء.

كما تميز مجمع زايد التعليمي السيوح بفوزه بالمركز الأول في سباق التتابع، يليه مدرسة البطائح ثم مدرسة الأندلس. أما في الفئة العمرية الثانية (11 إلى 12 سنة)، فقد فرض مجمع زايد التعليمي قطاه سيطرته على سباق 60 متراً، حيث حصدت شيخة أحمد المركز الأول، وطيف محمد المركز الثاني، ومها إبراهيم المركز الثالث.

وفي سباق 150 متراً، توجت ميرة فريد من مجمع زايد التعليمي قطاه بالمركز الأول، وجاءت مهرة خلفان من مدرسة النوف في المركز الثاني، ومهرة أحمد من مدرسة البطائح في المركز الثالث. وفي سباق 300 متر، حققت شهد فهد من مدرسة النوف الصدارة، تلتها عائشة ناصر من المدرسة الإماراتية الأمريكية وفاطمة جاسم من مجمع زايد التعليمي قطاه.

وفي الوثب الطويل، فازت مرام عبيد من مدرسة النوف بالمركز الأول، بينما حصلت سلامة سعيد مطر وروز راشد إبراهيم من مجمع زايد التعليمي الرحمانية على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وشهد دفع الجلة اكتساحاً لمدرسة النوف حيث فازت دانة يوسف سالم بالمركز الأول، ورهف يوسف بالثاني، وسارة خالد بالثالث، كما توجت مدرسة النوف أيضاً بسباق التتابع، يليه مجمع زايد التعليمي قطاه ثم المدرسة الخليجية الأمريكية.

وفي الفئة العمرية الثالثة (13 إلى 14 سنة)، برزت آمنة يوسف المازمي من مجمع زايد التعليمي الرحمانية بفوزها بالمركز الأول في سباق 80 متراً، تلتها مدية خالد من مدرسة النوف وأميرة جابر من مجمع زايد التعليمي الرحمانية. وفي سباق 150 متراً، حققت دانا هزاع من مجمع زايد التعليمي الرحمانية المركز الأول، وجاءت مشاعل طيب وشهد مبارك من مدرسة رقية في المركزين الثاني والثالث.

أما سباق 300 متر فقد كان من نصيب طالبات المدرسة الإماراتية الأمريكية، حيث فازت فاطمة سعيد بالمركز الأول، تلتها عائشة السويدي ثم فاطمة محمد. وفي الوثب الطويل، حققت مدية خالد من مدرسة النوف المركز الأول، وهند عبيد من مجمع زايد التعليمي قطاه المركز الثاني، ونوف شامي من مدرسة المنار المركز الثالث. وفي دفع الجلة، فازت شيخة عارف عبده من مدرسة واسط بالمركز الأول، تلتها شيخة علي سعيد من المدرسة الخليجية الأمريكية وسارة مصطفى أحمد من مدرسة واسط.

واختتمت المنافسات بفوز مجمع زايد التعليمي قطاه بسباق التتابع، يليه مدرسة البطائح ثم مدرسة رقية. من جانبهما، أكدت القيادات الإدارية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على القيمة المضافة لهذه البطولة؛ حيث أوضحت إليازية السويدي، رئيس شعبة الإعداد والمتابعة الفنية، أن ألعاب القوى هي ركيزة أساسية في مبادرة المدارس التخصصية لأنها تسمح باختبار عناصر القوة والسرعة والتحمل والتناسق، وهي أساسيات البناء البدني السليم.

وأشارت إلى أن تقسيم البطولة على مراحل يهدف إلى تحويلها من مجرد حدث عابر إلى مسار تطويري مستدام يراقب تطور الطالبات. فيما شددت حنان المحمود، نائب رئيس المؤسسة، على أن الرياضة المدرسية تساهم بشكل فعال في صقل شخصية الطالبة وتعزيز ثقتها بنفسها وانضباطها الذاتي، مؤكدة أن النجاح المحقق هو ثمرة شراكة استراتيجية بين المؤسسة والمدارس وأولياء الأمور، مما يوسع قاعدة الممارسة الرياضية ويفتح آفاقاً جديدة للمواهب الشابة في إمارة الشارقة





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ألعاب القوى الشارقة رياضة المرأة المدارس التخصصية الرياضة المدرسية

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