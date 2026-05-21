مؤسسة الإمارات للدواء تعزز الشراكة مع المصانع الوطنية لدعم توطين الصناعات الدوائية والابتكار العلاجي

قامت مؤسسة الإمارات للدواء بزيارات ميدانية لمجموعة من المصانع الوطنية لبحث سبل التوسع وتطوير التشريعات الجاذبة للاستثمار وتطبيق معايير GMP لتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

في خطوة استراتيجية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، قامت مؤسسة الإمارات للدواء بسلسلة من الزيارات الميدانية المكثفة إلى مجموعة من أبرز المصانع الوطنية المتخصصة في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.

هدفت هذه الجولات، التي قادتها الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، إلى استكشاف آفاق التطوير والتوسع في القدرات الإنتاجية المحلية، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي الخاص. وقد شملت هذه الزيارات منشآت حيوية مثل غلف إنجيكت، ولايف فارما، ومايكروسينرجي فارماسيوتيكالز، حيث تم الاطلاع عن كثب على سير العمليات التشغيلية والتقنيات المستخدمة في التصنيع، مما يمهد الطريق لبناء منظومة دوائية وطنية متكاملة تتسم بالكفاءة والاستدامة والقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

إن التوجه نحو توطين الصناعات الدوائية والتقنيات العلاجية المتقدمة لا يمثل مجرد هدف اقتصادي لزيادة الناتج المحلي، بل هو ركيزة أساسية لضمان الأمن الصحي الوطني وتوفير الأدوية الحيوية والمبتكرة للمواطنين والمقيمين بأعلى معايير الجودة العالمية. وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع في الدولة هو ثمرة لرؤية قيادية حكيمة تسعى إلى بناء قطاع صحي مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والأزمات الصحية العالمية.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل جاهدة على توفير كافة الممكنات التنظيمية والفنية التي تضمن نمواً مستداماً للمصانع المحلية، من خلال تحديث الأطر التشريعية لتكون أكثر مرونة وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يحفز الشركات على تبني منهجيات الابتكار في تطوير العقاقير والأجهزة الطبية، وهو ما يساهم في تحويل الدولة من مستورد للأدوية إلى منتج ومصدر لها في المنطقة والعالم، تماشياً مع الاستراتيجية الصناعية للدولة. وفيما يتعلق بالجانب التقني والرقابي، ركزت الزيارات على مراجعة تطبيق معايير ممارسات التصنيع الدوائي الجيد، والمعروفة عالمياً باسم GMP، والتي تعد المعيار الذهبي لضمان جودة وسلامة المنتجات الدوائية من لحظة التصنيع وحتى وصولها للمستهلك.

وقد استعرضت الدكتورة الكعبي مع الفرق الفنية في المصانع أحدث الأنظمة المستخدمة في التصنيع المعقم، والتي تمنع أي تلوث قد يؤثر على سلامة المريض، بالإضافة إلى تقنيات التعبئة الذكية التي تزيد من كفاءة التوزيع وتسهل عملية التتبع وتقلل من الهدر في الموارد. كما تم تسليط الضوء على أهمية خطوط الإنتاج الآلية التي تقلل من التدخل البشري وتزيد من دقة التصنيع، مما يرفع من تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.

إن دمج هذه التقنيات المتقدمة مع بيئة تشريعية محفزة سيؤدي بلا شك إلى تسريع وتيرة البحث والتطوير في المجالات العلاجية المعقدة، مثل الأدوية البيولوجية والعلاجات الجينية المبتكرة. ختاماً، تؤكد هذه التحركات الميدانية أن مؤسسة الإمارات للدواء تتبنى نهجاً تشاركياً يضع القطاع الصناعي في قلب عملية صنع القرار التنظيمي، إيماناً منها بأن التكامل بين المشرّع والمنتج هو السبيل الوحيد لتحقيق قفزات نوعية.

إن الهدف النهائي هو خلق توازن دقيق بين الرقابة الصارمة لضمان سلامة المريض وبين المرونة التشريعية التي تسمح للشركات بالنمو والابتكار دون عوائق بيروقراطية. ومن خلال تعزيز الشراكات مع مصانع وطنية رائدة، تسعى الدولة إلى بناء قاعدة صناعية صلبة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل تخصصية رفيعة المستوى للكوادر الإماراتية الشابة في مجالات الصيدلة والهندسة الحيوية والبحث العلمي.

إن الاستثمار في توطين التكنولوجيا الدوائية هو في جوهره استثمار في مستقبل الصحة العامة، وهو ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات العالمية الكبرى الراغبة في نقل معرفتها وتقنياتها إلى بيئة مستقرة ومحفزة للنمو والتميز والابتكار الدوائي





