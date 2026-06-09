مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعلن فتح باب التقديم لبرنامج رعاية ‘طلبة خدمات الطب الطارئ’

تعلن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج رعاية ‘طلبة خدمات الطب الطارئ’ للمواطنين من خريجي الثانوية العامة، بهدف إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة للعمل في قطاع الإسعاف والطوارئ لخدمة المجتمع وإنقاذ الحياة. تتضمن المزايا الحصول على شهادة البكالوريوس في خدمات الطب الطارئ، ومكافأة شهرية قدرها 6000 درهم طوال فترة الدراسة، إلى جانب أولوية التوظيف في المؤسسة بعد التخرج براتب شهري يصل إلى 24 ألف درهم.

09 يونيو 2026 أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ، فتح باب التقديم للالتحاق ب برنامج رعاية ‘طلبة خدمات الطب الطارئ’ والمخصص للمواطنين من خريجي الثانوية العامة، بهدف إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة للعمل في قطاع الإسعاف والطوارئ لخدمة المجتمع وإنقاذ الحياة.

وأكدت المؤسسة أن برنامج الرعاية الدراسية في مجال خدمات الطب الطارئ يوفر حزمة من المزايا تشمل الحصول على شهادة البكالوريوس في خدمات الطب الطارئ، ومكافأة شهرية قدرها 6000 درهم طوال فترة الدراسة، إلى جانب أولوية التوظيف في المؤسسة بعد التخرج براتب شهري يصل إلى 24 ألف درهم. ودعت المؤسسة خريجي الثانوية العامة الإماراتيين إلى الالتحاق بالبرنامج والاستفادة من الدعم الأكاديمي والمالي والتدريب العملي الذي يقدمه، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على خدمة المجتمع والمشاركة في إنقاذ الأرواح وتعزيز منظومة الاستجابة للحالات الطارئة. وحددت ‘إسعاف دبي’ عدد من الاشتراطات للقبول في البرنامج أبرزها





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