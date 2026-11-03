مؤسسة دبي للإعلام تحتفل بيوم العلم برفع الراية رمز الاتحاد والاعتزاز

مؤسسة دبي للإعلام تحتفل بيوم العلم بفعاليات وطنية لتعزيز الانتماء، ورفعت الراية بمشاركة كبار المسؤولين في 3 نوفمبر، تعكس روح الاتحاد والتسامح.

احتفلت مؤسسة دبي للإعلام ب يوم العلم الوطني، وذلك من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي جسدت بشكل بارز مشاعر الولاء والانتماء العميق للوطن. وقد جاءت هذه المبادرة لتعكس الاعتزاز الكبير براية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلط الضوء على الدلالات القوية التي تحملها من رموز الوحدة والاتحاد بين أبناء الدولة. وقد كان الحدث الوطني في إطار الاحتفاء بالتراث المشترك الذي يجمع أبناء الوطن.

فعاليات رفع العلم بمشاركة كبار المسؤولين

شهد مقر المؤسسة حدثاً وطنياً متميزاً برفع سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس المؤسسة، علم دولة الإمارات. وقد ترافق هذا الشرف مع حضور قيادي رفيع المستوى تضمن محمد سليمان الملا، المدير التنفيذي للمؤسسة، وسالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي. كما شارك في الحفل الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال، وتشياخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، بالإضافة إلى حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان. وضم الحفل أيضاً عدداً من المسؤولين والموظفين الذين شاركوا في هذه اللحظة التاريخية.

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رسائل الانتماء والتلاحم الوطني

جاءت هذه المناسبة الوطنية في أجواء احتفالية تعبر عن التلاحم الشديد لأسرة مؤسسة دبي للإعلام واعتزازها بهويتها الوطنية الأصيلة. وقد عبر المشاركون عن تجديد العهد بالولاء للوطن وقيادته الحكيمة، واستحضاراً للقيم الراسخة التي يجسدها علم الإمارات. ويُعتبر العلم في هذا السياق رمزاً للاتحاد والعزة والطموح والإنجاز، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه المؤسسة في تعزيز هذه القيم لدى موظفيها وجمهورها. وتعد هذه الفعاليات جزءاً من الجهود المستمرة لبناء جيل واعٍ بتاريخه ومستقبله.

احتفالات واسعة على مستوى الدولة

وعلى المستوى الوطني الأوسع، شهدت دولة الإمارات احتفالات رسمية وشعبية واسعة بمناسبة يوم العلم. حيث ارتفعت راية الدولة بشكل لافت فوق مقار الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة. وقد جاء ذلك استجابة مباشرة ودقيقة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى رفع علم الإمارات في الثالث من نوفمبر، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً. وقد مثلت هذه الخطوة مشهداً وطنياً موحداً يجمع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في حب الوطن.

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دور المؤسسة في تعزيز الهوية الوطنية

تحرص مؤسسة دبي للإعلام بشكل دائم على مواكبة الاحتفالات الوطنية التي تربط موظفيها بموروثهم الوطني والثقافي الغني. وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرات إلى تعريف الموظفين بالجهود والتضحيات الجسيمة التي بذلها الآباء المؤسسون في قيادة مسيرة التنمية والنهوض بالدولة. كما تركز الفعاليات على الالتزام بالثوابت الوطنية النابعة من الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته. ويعد هذا النهج جزءاً أساسياً من استراتيجية المؤسسة لتعزيز الانتماء لدى العاملين فيها.

وتؤكد المؤسسة أن هذه المناسبة الوطنية تعبر عن معاني الوحدة والتلاحم والتعايش والسلام، وهي قيم أساسية تترسخ في المجتمع الإماراتي. كما تعزز القيم المتعلقة بالانتماء والولاء، وتبرز المكانة العالمية التي رسختها دولة الإمارات ك نموذج للتسامح والتعايش. وتُعد الدولة موطنًا يجمع مختلف الثقافات والجنسيات في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر. وهكذا، تبقى مؤسسة دبي للإعلام في صدارة الجهود الإعلامية الرامية إلى الحفاظ على هذه الهوية وتعزيزها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدةً دعمها المستمر لمكانة دولة الإمارات كقوة إعلامية رائدة.