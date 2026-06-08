مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تستقبل وفداً بحرينياً لتبادل الخبرات في رعاية الطفل

وفد من مملكة البحرين يزور مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال للتعرف على نماذج الرعاية المتكاملة للطفل، وتبادل الخبرات بين دول الخليج لتعزيز جودة الخدمات وتحسين حياة الأطفال.

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من المملكة البحرينية في إطار برنامج تعاوني يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال رعاية الطفل .

وقد قام الوفد بجولة شاملة داخل مقر المؤسسة، حيث اطلع على التجربة المؤسسية المتكاملة التي تقدمها دبي في مجال الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات المتنوعة. خلال الزيارة، تم استعراض أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، بما في ذلك خدمات التدخل المبكر، وبرامج الدعم الأسري، ومراكز العلاج المتخصصة التي تضم فرقاً متعددة التخصصات من أطباء، أخصائيي علاج طبيعي، أخصائيي لغة ونطق، وأخصائيين اجتماعيين.

وقد تم التركيز على النهج المهني القائم على تقييم شامل لاحتياجات الطفل، وتخصيص خطط علاجية فردية ترتكز على أحدث الممارسات الطبية والإنسانية، ما يضمن توفير بيئة داعمة تعزز رفاهية الطفل وتساهم في استقراره النفسي والاجتماعي. تخللت الزيارة جولة ميدانية داخل مبنى الرعاية والتأهيل، حيث تم عرض مجموعة من المرافق التخصصية وغرف العلاج المجهزة بأحدث التقنيات.

وقدمت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، شرحاً مفصلاً حول آليات إدارة الحالات، ودور الفرق المتعددة التخصصات في تقديم رعاية شاملة تغطي الجوانب الطبية، والتعليمية، والنفسية للطفل. وأوضحت أن المؤسسة تعتمد على نظام متكامل لتوثيق المتابعة وتقييم النتائج، ما يسمح بتحديث الخطط العلاجية بصورة مستمرة وفقاً لتطور حالة الطفل. كما أكدت أن المؤسسة تسعى دوماً لتحديث برامجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتوفير فرص تدريب مستمر للفريق المتخصص لضمان جودة الخدمة المقدمة.

ختمت شيخة سعيد المنصوري كلمتها بالتأكيد على أهمية الشراكات المهنية بين دول الخليج في تعزيز مسيرة التطوير وتبادل الخبرات. وأشارت إلى أن هذه الزيارات تُعَدّ فرصة ثمينة للاطلاع على التجارب المؤسسية الرائدة، والاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال والأسر في كل دولة. وأعربت عن فخرها باستقبال الوفد البحريني الشقيق، مؤمنةً أن تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الخليجية سيسهم في بناء برنامج متكامل يحقق أثرًا مستدامًا على جودة حياة الأطفال، ويعزز رفاهية المجتمع بشكل عام.

وأضافت أن المؤسسة ستستمر في الاستثمار في تطوير برامجها وخدماتها المتخصصة، وتعزيز تبادل المعرفة مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أقصى فائدة للأطفال المحتاجين





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