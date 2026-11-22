مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة توسع مبادراتها في 2026 لتشمل الحضانات والطفولة المبكرة والحاضنات الرياضية مع شراكات استراتيجية لاكتشاف المواهب وتنميتها.

أوضحت اليازية السويدي ، المدير الإداري لرياضة المرأة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ، أن الاستراتيجية الحالية للمؤسسة تركز بشدة على تعزيز الوجود الرياضي داخل المجتمع الإماراتي من خلال عقد شراكات قوية مع مختلف الجهات التعليمية والمجتمعية. وأكدت اليازية السويدي أن المؤسسة تعمل بجدية على توفير مسارات واضحة ومحددة تربط بين المشاركة الرياضية العادية وبين عمليات اكتشاف المواهب الفردية وصقلها وتطويرها بشكل احترافي.

استراتيجية المسارات الرياضية المتكاملة

تستهدف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في عام 2026 توفير برامج رياضية متكاملة تبدأ من مرحلة الحضانات والطفولة المبكرة، وصولاً إلى اندماج الفتيات في النوادي الرياضية المحترفة. وتشمل الخطة الدقيقة تطوير آليات فعالة لمتابعة تقدم المشاركات بشكل مستمر، وتوجيههن نحو البرامج التدريبية المناسبة تماماً لقدراتهن البدنية واهتماماتهن الشخصية، مما يدعم استمراريتهن في ممارسة الرياضة.

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وتعمل اليازية السويدي وفريقها على تمهيد الطريق للموهوبات من الفتيات للانتقال بسلاسة إلى مستويات أكثر تقدماً في السباق الرياضي، مما يضمن استدامة الحراك الرياضي في إمارة الشارقة. وقد سجلت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال عام 2026 توسعاً ملحوظاً في حضور مبادراتها الرياضية والمجتمعية، من خلال التوسع الهائل في البرامج الموجهة للأطفال والفتيات.

توسع مبادرات الحضانات والطفولة المبكرة

واصلت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال عام 2026 التوسع الكبير في مبادرة رياضية مهمة وهي "رياضة الطفل في الحضانات"، بالتعاون الوثيق مع أكاديمية الشارقة للتعليم الخاص لتحديث البرنامج وتحسينه. وارتفع عدد الحضانات المشاركة في هذه المبادرة بنجاح كبير من 16 حضانة إلى 33 حضانة، بزيادة قدرها 17 حضانة خلال العام، من أصل 40 حضانة مستهدفة في الخطة العامة.

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وقد استفاد من هذه المبادرة الرياضية الموجهة للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات أكثر من 1,800 طفل وطفلة بشكل مباشر في مختلف أنحاء الإمارة. وتهدف هذه البرامج التفاعلية التي تستند إلى الإثراء الحركي والذهني إلى تعريف الأطفال بثماني رياضات مختلفة، مما يسهم في تنمية المهارات الأساسية وغرس حب الحركة والنشاط الرياضي منذ السنوات الأولى من أعمارهم.

كما شهد العام تنظيم مهرجان حضانات الشارقة الأول في مركز النخبة لرياضة المرأة، الذي جمع 118 طفلاً وطفلة من حضانات السيوح والبديع وواسط، في أنشطة متنوعة تجمع بين الحركة واللعب والمتعة. وفي إطار استكمال المسار الرياضي للأطفال، واصلت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تنفيذ مبادرة "رياضة الطفولة المبكرة" المخصصة للفتيات من عمر أربع إلى سبع سنوات، حيث تجاوز عدد المستفيدات منها 350 مستفيدة في مناطق الشارقة والذيد وكلبة.

تطوير الحاضنات الرياضية والرياضات الجديدة

شهد عام 2026 تطوراً كبيراً في نطاق مبادرة "الحاضنات الرياضية"، التي تنفذها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. وأشمل هذا التطور إضافة رياضة التجديف إلى قائمة الرياضات المتاحة للفتيات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع فرص المشاركة وتوسيع نطاق البرامج التدريبية المقدمة للمتميزات.

وقد شهدت هذه المرحلة تنظيم بطولتين وديتين بالتعاون الوثيق مع سجايا فتيات الشارقة، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركات لتطبيق المهارات المكتسبة خلال التدريبات النظرية والعملية. وتهدف هذه البطولات إلى اكتساب الخبرة التنافسية الحقيقية وتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركات، كما أن المبادرة تستهدف الفتيات من عمر 6 إلى 17 عاماً عبر برامج تدريبية منظمة.

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وتتميز البرامج بإشراف فني دقيق من الأجهزة الفنية التابعة لأندية الشارقة لرياضة المرأة، بما يسهم في التعرف إلى قدرات المشاركات بدقة، وتوفير فرص انتقال اللاعبات المؤهلات إلى الأندية المحترفة لمواصلة تطوير مستوياتهن الرياضية. وسجلت هذه المبادرة رقمين قياسيين جديدين، حيث سجلت 918 مشاركة في برامجها خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات المتابعة الفنية الدقيقة.

إنجازات الرياضة المدرسية وبطولات ألعاب القوى

على مستوى الرياضة المدرسية، واصلت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال عام 2026 تنظيم البطولات والمبادرات الرياضية بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى اكتشاف القدرات الرياضية لدى الطالبات في مختلف المدارس، ونشر الثقافة الرياضية بين الفئات العمرية الصغيرة، وتوسيع فرص ممارسة الرياضات الأولمبية بشكل واسع.

شهدت النسخة الثامنة من البطولة المدرسية القياسية لألعاب القوى، التي أقيمت في منطقة خورفكان، مشاركة نشطة من قبل 213 طالبة مثيرة للإعجاب. فيما استضاف مركز النخبة لرياضة المرأة في الشارقة النسخة التاسعة من البطولة بمشاركة ضخمة لـ 270 طالبة من 11 مدرسة مختلفة في المنطقة.

وبإضافة مشاركات النسخة التاسعة، ارتفع إجمالي المشاركات في البطولة المدرسية لألعاب القوى منذ انطلاقها إلى 2,789 مشاركة على مدار تسع نسخ كاملة، في مؤشر قوي على استمرارية المبادرة وفعاليتها. ويعكس هذا العدد الكبير دور المؤسسة المحوري في تعزيز مشاركة الطالبات في المنافسات الرياضية بشكل دائم ومستمر.