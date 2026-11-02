مؤسسة مكتبة محمد بن راشد ومحكمة دبي تؤكدان عمق رمزية يوم العلم الإماراتي

رؤى قيادية ومؤسسية حول يوم العلم الإماراتي تؤكد ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز السيادة، مع التزامات مؤسسية ملموسة من دبي للصحة والثقافة والعدالة لاستشراف مستقبل مزدهر.

أكد مسؤولون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم العلم يمثل محطة جوهرية لتجديد العهد والولاء للوطن، حيث يجسد المعاني العميقة للوحدة الوطنية والسيادة والانتماء الذي يعكس المسيرة العريقة التي انطلقت برؤية الآباء المؤسسين وأيمانهم الراسخة بقوة الاتحاد وتلاحم أبناء الأمة.

وتأتي هذه الرؤية لتعزيز المكانة العالمية التي تواصل الإمارات بناءها تحت قيادة حكيمة، حيث تعمل الراية الوطنية على اختزال تاريخ حافل بالإنجازات والعطاء، لتعبر عن هوية وطنية راسخة تستمد قوتها من قيم التسامح والتكامل بين مختلف شرائح المجتمع في مسيرة تنموية شاملة.

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رمزية العلم ومسيرة الاتحاد الوطني

أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن علم دولة الإمارات سيبقى رمزاً أبدياً لوحدة شعبها وعزة وطنها وسيادته، مشيراً إلى أنه تجسيد حي لمسيرة الاتحاد التي انطلقت برؤية ثاقبة من الآباء المؤسسين وإيمانهم الراسخ بأن قوة الوطن تكمن في وحدته وتلاحم أبنائه.

وقال المر إن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تحفظه الله، تواصل مسيرتها بثقة عالية وطموح كبير نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، مؤكداً أن رفع العلم يستحضر دائماً تضحيات الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين صنعوا تجربة وطنية راسخة وأرسوا قيم الانتماء والولاء.

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دور المحاكم في ترسيخ سيادة القانون

من جانبه، أكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز براية الدولة بوصفها رمزاً للسيادة والوحدة والانتماء، وتجسيداُ لقيم الاتحاد وما يجمع أبناء الوطن من ولاء ومسؤولية وطموح مشترك، في إطار يؤطر الحياة الاجتماعية والقانونية.

وأضاف السويدي أن محاكم دبي تستلهم من هذه المناسبة الوطنية قيم الإخلاص في خدمة الوطن، من خلال أداء مؤسسي يرسخ سيادة القانون ويعزز الثقة بالمنظومة القضائية، ويسهم بشكل مباشر في حماية الحقوق وصون المكتسبات الوطنية، مما يعكس التزام القضاء بدور محوري في استقرار الدولة ونموها.

التزام القطاع الصحي والخدماتي بوطنيتهم

أكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لهيئة دبي الصحية، أن يوم العلم يجدد مشاعر الفخر براية الإمارات وإنجازات وطن يواصل مسيرة بنائه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مشيراً إلى أن المؤسسة تترجم قيم الولاء والانتماء إلى عمل يومي ملموس من خلال تقديم رعاية صحية تضع المريض في المقام الأول، وتسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن العلم يجسد السيادة والعزة والتلاحم بين القيادة والشعب والمواطنين والمقيمين، معرباً عن استلهام المؤسسة لهذا اليوم لمواصلة رسالتها الإنسانية في حماية الأرواح وخدمة المجتمع وتعزيز جاهزيتها للاستجابة الفعالة للحالات الطارئة التي تؤثر على حياة الناس.

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دور الثقافة والتشريع في تعزيز الهوية

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، أن العلم يختزل حكاية وطن توحدت فيه الإرادة وتوارثت أجياله قيم الانتماء والعطاء، وأصبح رمزاً لهوية وطنية راسخة، لافتة إلى أن الهيئة تستلهم من المناسبة مواصلة جهودها في صون الإرث الإماراتي ورعاية المواهب وتنميتها لتعزيز حضور الإبداعات الوطنية على الساحة الدولية.

من ناحيته، أشار الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى أن يوم العلم يمثل محطة فخر بالهوية الوطنية وعهد ولاء متجدداً للقيادة الرشيدة، مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة صون مكتسبات الوطن وخدمة مسيرة نمائه ورفعته، لترسيخ مكانة الإمارات كنموذج في التنمية المستدامة.