مؤسسة التمويل الإفريقية تجمع ملياري دولار بقرض مشترك

جمعت مؤسسة التمويل الإفريقية ملياري دولار من خلال قرض مشترك، حيث تم توفير أكثر من نصف المبلغ من قبل بنوك آسيوية وأوروبية في صفقة قادها بنك أبوظبي الأول.

مؤسسة التمويل الإفريقية تجمع ملياري دولار ب قرض مشترك بقيادة أبوظبي الأول لدعم مشاريع البنية التحتية ب إفريقيا وتصنيفها A مع نظرة إيجابية جمعت مؤسسة التمويل الإفريقية ملياري دولار من خلال قرض مشترك ، حيث تم توفير أكثر من نصف المبلغ من قبل بنوك آسيوية وأوروبية في صفقة قادها بنك أبوظبي الأول.

وتسعى البنوك الآسيوية والأوروبية للاستفادة من الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة الإفريقية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، سامايلا زبيرو، أن لدى المؤسسة مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ، كما أنها تجري محادثات للاستثمار في مصفاة نفط مقترحة سيشيدها الملياردير أليكو دانغوت في شرق إفريقيا. وتسعى الدول الإفريقية بشدة لبناء خطوط السكك الحديدية والموانئ ومصافي النفط، للاستفادة من الطلب المتزايد على الموارد الوفيرة في القارة.

وبجانب بنك أبوظبي الأول قامت بنوك أخرى بقيادة الصفقة؛ وهي: باركليز، كوميرزبانك، بي جيه إس سي، فيرست راند. وشملت البنوك الآسيوية بنك التصدير والاستيراد الهندي، وبنك الاتصالات، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الصناعي الكوري، وبنوكاً أخرى. وتجدر الإشارة إلى مؤسسة التمويل الإفريقية حصلت على تصنيف A طويل الأجل من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية، مع نظرة مستقبلية إيجابية





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