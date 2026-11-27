تكريم 27 مؤسسة في دبي ضمن جائزة إثراء، مع التركيز على دور جمعيات كشافة الإمارات وحماية الطفل والأمراض الجينية في تمكين المجتمع وتعزيز الاستدامة.

في حدث بارز يعكس commitment لدبي تجاه التطوع والنفع العام، نظمت هيئة تنمية ال مجتمع الدورة الثالثة من جائزة برنامج إثراء لتمكين مؤسسات النفع العام، حيث شرفت الحفلة بتكريم 27 مؤسسة متميزة من مختلف القطاعات الخيرية والاجتماعية.

وقد أكدت قيادات هذه المؤسسات المشاركة أن برنامج إثراء لا يكتفي بتقديم الجوائز فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لتمكين هذه الكيانات وتكريس العطاء الإنساني، مشيرين إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تصنع مستقبلاً أكثر تلاحماً واستدامة للمجتمع. وأثنى المتحدثون على التكريم باعتباره اعترافاً رسمياً بتميزها المؤسسي وإسهاماتها الفاعلة في العمل المجتمعي، ودورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة داخل الإمارة.

Also read سوق أبوظبي يدرج صندوق "جي كيو جي يو إس إكويتي" رقم 27 لرفد المستثمرين

كشافة الإمارات تحصد المرتبة الثالثة في الفئة الذهبية

وأكدوا أن البرنامج يجسد رؤية طموحة تجعل من التميز مساراً متواصلاً من التطوير المستمر والتعلم والابتكار، مما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة ويثبت الأثر الإيجابي للمؤسسات في بناء نسيج اجتماعي متماسك. وتفصيلاً،披露 الدكتور خليل رحمة علي، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن الجمعية حصلت على المرتبة الثالثة في الفئة الذهبية من الجائزة، وهي من الفئات الثلاث العليا المرموقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الجمعية في إثراء العمل التطوعي بين الشباب الإماراتي من خلال الحركة الكشفية.

وأوضح أن الحركة الكشفية تمثل حركة تطوعية شاملة ومفتوحة لجميع الفئات، بما في ذلك الذكور والإناث، والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن الجمعية شاركت بنشاطات ميدانية قوية أسهمت في الفوز بالجائزة، مثل مبادرات تنظيف الشواطئ والاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب في مجال التكنولوجيا والتطور. وأكد الدكتور رحمة أن الجمعية تعاونت بشكل مكثف مع وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن عدد منتسبي الحركة الكشفية في الدولة يتجاوز العشرة آلاف طالب وطالبة، مع وجود مفوضيات على مستوى الدولة، مما أهّل الجمعية للوصول إلى العالمية والاندماج في اللجان الكشفية العالمية.

Advertisement

جمعية حماية الطفل تنال الجائزة الذهبية للمرة الثانية

من جهته، أكد فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن فوز الجمعية بالفئة الذهبية للمرة الثانية على التوالي يأتي نتيجة لحرصها الدؤوب على تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي في بناء جودة الحياة وترسيخ السعادة المجتمعية. وأشار إلى أن جهود الجمعية تركز على تمكين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم لحماية الطفل وتوعيتهم بواجباتهم القانونية والدينية والثقافية، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

بينما أكدت الدكتورة مريم مطر، مؤسسة الجمعية الإماراتية للأمراض الجينية، أن الجمعية والمركز يواصلان مسيرتهما نحو تحقيق المراكز المتقدمة بعد حصولهما على الميداليات البرونزية والفضية في الدورات السابقة. وذكرت أن العمل انطلق بأول مسح جيني في عام 2004، وأن تأسيس الجمعية جاء صدقة جارية لروح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيرة إلى إنجاز فحص لأكثر من أحد عشر ألف مواطن ومواطنة، مما شكل لبنة أساسية للمشاريع الوطنية الحالية.