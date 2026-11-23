مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تعلن عن الفائزين بجوائزها الطبية لعام 2026، حيث تم تكريم 3 شخصيات و7 أعمال بحثية وابتكارية من مختلف أنحاء العالم العربي والإمارات.

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية رسميًا عن نتائج الجوائز الطبية لعام 2026، لتكرّم إنجازات بحثية وإنسانية بارزة في قطاع الرعاية الصحية. أسفرت النتائج عن فوز ثلاثة علماء بارزين وخمسة مشاريع بحثية ومبادرتين مبتكرتين، متصدرين قائمة المنافسين في خمسة فئات رئيسية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

معايير التقييم والتركيز على الابتكار

أكد الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن القائمة الجديدة من الفائزين تعكس مستوى متقدمًا من البحث والابتكار والتميز المهني في المجالات ذات الأولوية للقطاع الصحي. وشملت هذه المجالات بشكل خاص العلوم الوراثية، والطب الدقيق، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأبحاث الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تطوير نماذج الرعاية الصحية الحديثة. وأكدت المؤسسة أن معايير التقييم والتحكيم الصارمة تضمن تقدير الإنجازات التي تجمع بين الجودة العلمية والأصالة وإمكانات التطبيق العملي، مشددة على ضرورة مواصلة الاستثمار في البحث العلمي لحل التحديات الصحية في الإمارات والعالم العربي.

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العلماء الفائزون في العلوم الوراثية والطب الدقيق

في فئة الجائزة العربية في العلوم الوراثية، فاز الأستاذ الدكتور خالد عدنان محمد عبدالرحمن فخرو، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للأبحاث ورئيس برنامج الطب الدقيق في مؤسسة سدرة للطب، كما يدرس كأستاذ في علم الجينوم والطب الدقيق في جامعة حمد بن خليفة، وبوصفه أستاذًا مشاركًا في الطب الوراثي في وايل كورنيل للطب في قطر. وفي الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي، نال بحث بعنوان "صياغة مرجع الجينوم العربي الشامل المستند إلى بيانات من دولة الإمارات العربية المتحدة" اعترافًا مميزًا، وهو عمل مشترك نفذته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومركز الجينوم في القيادة العامة لشرطة دبي، ومراكز الخدمات العلاجية الخارجية في دبي الصحية، ومستشفى الجليلة للأطفال، ومستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، وشركة جينيوميك أرك الكندية. كما فاز بحث آخر حول استخدام بروتين pHERV-W ENV في الحويصلات الخارج خلوية للتنبؤ بانتكاسات مرض التصلب المتعدد، أعده فريق من الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا.

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التميز في الأبحاث الطبية والعلاجات المتقدمة

فيما يتعلق بجائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي، تم تكريم الأستاذ الدكتور أبوبكر عبدالرحمن شافعي المدني، استشاري أمراض المخ والأعصاب ورئيس قسم طب الأعصاب في مستشفى راشد وأستاذ بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. كما نال الأستاذ الدكتور حميد عبيد حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، جائزة متميزة، وهو أستاذ في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة الخليج الطبية، بالإضافة إلى كونه أستاذًا زائرًا في جامعة هارفارد وعالمًا زائرًا في معهد دانا فاربر للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي فئة أفضل بحث في القطاع الصحي، فازت ثلاث أبحاث مبتكرة، منها بحث حول فحص جيني قائم على التسلسل الانتقائي للكشف عن الأمراض الوراثية قبل الزواج، من جامعة محمد بن راشد ومستشفى الجليلة للأطفال، وبحث حول استخدام التعلم الوثيق القابل للتفسير في التنبؤ بإمراضية الطفرات في سرطان الثدي، من جامعة الإمارات وجامعات ماليزيا وإندونيسيا، وبحث حول نمذجة متلازمة درافيت وتصميم علاج قائم على الحمض النووي الريبوزي من جامعة محمد بن راشد.

المبادرات الابتكارية وتحويل الرؤى إلى واقع

في فئة جائزة الابتكار في القطاع الصحي، تميزت مبادرة "حياة: بناء منظومة وطنية متكاملة للتنسيق في التبرع بالأعضاء وزراعتها" التي تقدمت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما حصلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية على جائزة في هذه الفئة عن مبادرتها "من الرؤية إلى الواقع: بناء مركز تميز لعلاج الحروق في الإمارات"، مما يعكس التوجه القوي نحو تحويل الأفكار البحثية إلى بنية تحتية صحية ملموسة تخدم المجتمع.