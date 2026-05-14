مؤتمر فتح الثامن ومأزق الشرعية في ظل الكارثة الإنسانية والسياسية الفلسطينية

تحليل مفصل لانعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح في ظل التصعيد الإسرائيلي، ومناقشة الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني، مع التركيز على صراعات القيادة ومستقبل قطاع غزة.

في توقيت يتسم بالتعقيد والخطورة على كافة المستويات، انطلقت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح في عدة مواقع شملت رام الله ومصر وقطاع غزة ، وذلك في وقت تعاني فيه الضفة الغربية من تصعيد إسرائيلي عنيف ومستمر، بينما يواجه قطاع غزة كارثة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ الحديث.

هذا التوقيت يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة انتخابات داخلية في حركة سياسية واحدة على إحداث تغيير ملموس في مسار القضية الفلسطينية، أو تقديم حلول حقيقية للأزمات المتفاقمة في غزة والضفة. إن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب تفكيك المشهد والتمييز بدقة بين الطموحات النظرية والخطابات الرسمية من جهة، وبين الواقع الميداني والسياسي المرير من جهة أخرى. من الناحية النظرية، لا يمكن اعتبار مؤتمر فتح الثامن مجرد إجراء تنظيمي روتيني، بل هو حدث يحمل دلالات استراتيجية.

وقد تجلى ذلك في تصريحات أمين سر اللجنة المركزية، جبريل الرجوب، الذي وصف المؤتمر بأنه الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، نظراً لانعقاده في ظل تحديات مصيرية تهدد المسيرة النضالية برمتها. وراهن الرجوب على أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز من حماية الدولة الفلسطينية على الأجندة الدولية، وتؤكد على دور منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما شدد على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً لبناء شراكة دولية فاعلة تهدف لإقامة الدولة، مع التأكيد القاطع على رفض أي تعاون مع حكومة بنيامين نتانياهو التي ترفض بشكل علني حل الدولتين. هذا التوجه تماشى مع كلمة الرئيس محمود عباس، الذي جدد التزام السلطة بمسار الإصلاحات وأبدى استعداداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ولكن بشرط إنجاز الدستور وقانون الأحزاب أولاً. ومع ذلك، تبرز فجوة عميقة عند مقارنة هذا الخطاب بالواقع الميداني.

يشير المحللون، ومن بينهم هاني المصري مدير مركز مسارات، إلى أن حركة فتح لم تعد تقود السلطة ومنظمة التحرير برؤية قيادية واضحة، بل أصبحت تستخدم هذه المؤسسات لتوفير شرعية متآكلة في ظل غياب مشروع وطني موحد وتأجيل مستمر للانتخابات. وتطغى على كواليس المؤتمر صراعات حول العضوية ومن سيحصد المقاعد في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بينما يظل البرنامج السياسي والمشروع الوطني غائباً عن النقاشات الجدية.

هذه الأزمة ليست حكراً على فتح، بل هي انعكاس لأزمة النظام السياسي الفلسطيني برمته منذ انقسام عام 2007. وما يعزز هذه القراءة هو الغيابات اللافتة لشخصيات قيادية، مثل ناصر القدوة الذي وصف المؤتمر والقيادة الحالية بأنها غير شرعية، بالإضافة إلى تهميش التيار الإصلاحي داخل الحركة. إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل في هذا المؤتمر هي مسألة ترشح ياسر عباس، نجل الرئيس، لعضوية اللجنة المركزية.

يرى منتقدون أن هذا التوجه يكرس مفهوم التوريث السياسي، وهو أمر يمثل خطورة بالغة على مستقبل الحركة والسلطة والقضية الفلسطينية ككل، لأنه يحول حركة تحرر وطني إلى ما يشبه النظام العائلي. وفي المقابل، يدافع الموالون للقيادة عن هذا الحق، مؤكدين أن الانتخابات هي الفيصل وأن صلة القرابة لا تمنح نفوذاً تلقائياً. لكن هذه السجالات تظل دليلاً على أزمة الثقة العميقة التي تعصف بالحركة، والتي لا يمكن علاجها بتبادل الاتهامات، بل تتطلب مراجعة شجاعة وجذرية لهيكلية القيادة وآليات اتخاذ القرار.

أما فيما يتعلق بقطاع غزة، فإن مؤتمر فتح يتجاوز كونه شأناً تنظيمياً ليصبح جزءاً من الحسابات الدولية حول ترتيبات اليوم التالي للحرب. تشير التقارير الدولية إلى أن الجمود الحالي في ملفات إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي وتشكيل حكومة جديدة مرتبط بشكل أساسي بملف نزع سلاح حماس. وهنا يصبح اختبار مؤتمر فتح حقيقياً؛ فهل تستطيع الحركة تقديم نفسها كشريك فلسطيني يمتلك الشرعية الشعبية والقدرة الإدارية لقيادة المرحلة المقبلة؟

إن النتائج التي سيتمخض عنها هذا المؤتمر ستحدد ما إذا كانت فتح قادرة على تقديم رؤية قابلة للتنفيذ أم أنها ستكتفي بإعادة توزيع المناصب والمكاسب الشخصية بين قياداتها. في الختام، تظل الفرصة قائمة أمام حركة فتح لاستعادة دورها الريادي لأنها لا تزال تمثل رهان قطاع عريض من الشعب الفلسطيني. إلا أن هذه الفرصة مشروطة بتحول جذري في الأولويات؛ بحيث تصبح مصلحة الناس في غزة والضفة مقدمة على حسابات المقاعد والمناصب.

إن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة لا تحتاج إلى مؤتمرات احتفالية تعيد تدوير الماضي، بل تحتاج إلى قيادة تمتلك الشجاعة لصناعة المستقبل وتقديم برنامج وطني جامع ينهي الانقسام ويواجه الاحتلال برؤية عصرية وموحدة





