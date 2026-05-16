مأساة عائلية في أسيوط: سجن شقيقتين 3 سنوات بسبب تزوير مفردات راتب الأب في دعوى نفقة

تفاصيل قضية صادمة شهدتها محافظة أسيوط، حيث تحولت مطالبة شقيقتين بحقوقهما في النفقة إلى حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير مستندات رسمية تخص دخل والدهما بعد صراع عائلي طويل.

في واقعة مأساوية هزت الرأي العام في محافظة أسيوط ، تحولت أحلام شقيقتين في الحصول على حياة كريمة ومستقبل تعليمي مستقر إلى كابوس مظلم خلف قضبان السجون.

فقد أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً قاسياً بحبس شقيقتين لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية قضية بدأت بمطالبة بحقوق مالية متمثلة في النفقة وانتهت بتهمة تزوير مستندات رسمية تتعلق بدخل والدهما. هذه القضية لم تكن مجرد نزاع قانوني حول المبالغ المالية، بل كانت انعكاساً لصراع عائلي مرير امتد لسنوات طويلة، مما أثار موجة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطف مع الفتاتين اللتين دفعتهما الظروف والجهل بالقانون للوقوع في هذا الخطأ الجسيم، وبين مؤيد لتطبيق القانون بحزم بغض النظر عن الدوافع الإنسانية أو الروابط العائلية.

تعود جذور هذه المأساة إلى عام 2016، عندما قررت والدة الفتاتين الانفصال عن والدهما عن طريق دعوى خلع، وهو القرار الذي كان بمثابة نقطة التحول الجذري في حياة الأسرة. ومنذ ذلك الحين، بدأت سلسلة لا تنتهي من الخلافات والمنازعات القضائية المتعلقة بنفقات المعيشة ورعاية الابنتين. تروي الأم تفاصيل معاناة سنوات من الإهمال المادي، مؤكدة أن الأب امتنع عن توفير الدعم المالي الكافي لابنتيه، مما أجبر الأسرة على اللجوء للقضاء بشكل متكرر للمطالبة بالحقوق الأساسية.

في البداية، حكمت المحكمة بنفقة شهرية زهيدة لم تتجاوز 800 جنيه، وهو مبلغ لم يكن يكفي لسد الاحتياجات الأساسية في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع انتقال الابنة الكبرى إلى المرحلة الجامعية وبقاء الصغرى في المرحلة الثانوية. هذا الضغط المادي والنفسي، مع الاعتقاد السائد لدى الفتاتين بأن والدهما يشغل منصباً مرموقاً ويتقاضى راتباً كبيراً، دفعهما إلى اتخاذ خطوة متهورة بمحاولة إثبات دخل والدهما الحقيقي أمام القضاء لزيادة قيمة النفقة بما يتناسب مع احتياجاتهما الدراسية والمعيشية.

تطورت الأحداث بشكل دراماتيكي عندما قامت الشقيقتان بتقديم مستندات تتضمن مفردات مرتب والدهما إلى المحكمة، زاعمتين أن دخله الشهري يصل إلى نحو 60 ألف جنيه، وهو ما كان سيضمن لهما حياة ميسورة وتغطية كافة مصاريف الدراسة الجامعية. إلا أن هذه الخطوة كانت الفخ الذي أدى بهما إلى السجن؛ حيث قام الأب بتقديم بلاغ رسمي يتهم فيه ابنتيه بتزوير هذه المستندات والأختام الواردة بها.

وبناءً على هذا البلاغ، قامت المحكمة بمخاطبة جهة عمل الأب رسمياً للتحقق من صحة البيانات الواردة في الأوراق المقدمة. وجاء رد الشركة صادماً، حيث أكدت أن المستندات مزورة ولم تصدر عنها، موضحة أن الراتب الحقيقي للأب يبلغ حوالي 17 ألف جنيه شهرياً، وليس المبلغ الضخم الذي ادعت الفتاتان وجوده. وبناءً على هذه الأدلة القاطعة، أدانت المحكمة الشقيقتين بتهمة التزوير في أوراق رسمية واستخدامها، وهو ما يعد جناية في القانون المصري، وأصدرت حكم الحبس الذي صدم الأسرة والمجتمع المحيط.

أما الجانب الإنساني في هذه القضية، فقد تجسد في مشهد مؤلم داخل قسم الشرطة، حيث التقى الأب بابنتيه لأول مرة منذ نحو عشر سنوات من القطيعة التامة والنزاعات القضائية. وصف الأب هذا اللقاء بأنه كان مليئاً بالمشاعر المتضاربة، حيث وجد نفسه وجهاً لوجه مع ابنتيه اللتين أصبحتا سجينتين بسبب صراع بدأ بينه وبين والدتهما، ولكن انتهى بمأساة قانونية.

ورغم الحكم الصادر، أعلن الأب أنه قد تقدم بطلب استئناف على الحكم، وهو ينتظر حالياً تحديد موعد للجلسة القادمة على أمل أن يتم تخفيف العقوبة أو إلغاؤها لإنقاذ مستقبلهما. وفي المقابل، تصر الأم على أن ما حدث هو نوع من الانتقام الذي يمارسه الأب ضدها من خلال استغلال موقف ابنتيها، معتبرة أن تنفيذ حكم الحبس في هذا التوقيت هو محاولة متعمدة لتدمير مستقبلهما التعليمي والمهني.

وفي خضم هذا النزاع المرير، تظل الشقيقتان هما الضحية الأكبر، حيث تلاشت أحلامهما الجامعية وحلت محلها جدران الزنزانة، في تذكير قاسٍ بأن النزاعات العائلية عندما تتحول إلى معارك قضائية شرسة قد تؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن تداركها، وأن تزوير الأوراق الرسمية مهما كانت الدوافع يظل طريقاً مختصراً نحو السجن





