مudgetة مصر 2026-2027: تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات وزيادة إنفاق الصحة 30% والتعليم 20%

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، مشيرًا إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم برامج مساندة الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة إنفاق قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 30% و20% على التوالي، مع تخصيصات جديدة للسياحة والصناعة وتحفيز المشروعات الصغيرة.

أعلنت حكومة مصر عن ميزانية جديدة للعام المالي 2026-2027 تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي والقطاعي. وقد كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تفاصيل الموازنة التي تركز على زيادة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، و دعم الإنتاج والصادرات والسياحة والصناعة وريادة الأعمال.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الحكومة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو المتوازن والاستجابة للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. وتشمل الميزانية تخصيصات كبيرة للإقراض والتسهيلات التمويلية لتحفيز القطاعات الإنتاجية، مما يعكس التزامًا بدعم القطاع الخاص وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية. كما تشير الأرقام إلى تركيز واضح على تحسين البنية التحتية في مجالي الصحة والتعليم، مع تعزيز شبكة safety net لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وبهذا الصدد، أكد الوزير أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين الانفاق الاستهلاكي والاستثماري، مع رفع كفاءة الإنفاق الحكومي عبر آلية الشراء الموحد للحد من الهدر وضمان الجودة





كشفت وزارة المالية في مصر عن استحداث موازنة 'الحكومة العامة'تسرد الخبر عن موازنة 'الحكومة العامة' في مشروع الموازنة المالية 2026-2027، والتي تدمج موازنات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية مع الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية في إطار مالي موحد. الهدف من ذلك هو تقديم صورة أكثر دقة وشمولاً عن الأداء المالي والاقتصادي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة. وتبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة في مشروع الموازنة 2026-2027 نحو 10.4 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تقدر بنحو 9.1 تريليون جنيه. وتعد هذه الخطوة من أهم الإصلاحات المالية التي تعزز كفاءة إدارة المال العام وتدعم استدامة السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.

