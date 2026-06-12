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ليونيل ميسي: المخاطر قليلة والإنجازات الكثيرة في الدوري الأمريكي

رياضة News

ليونيل ميسي: المخاطر قليلة والإنجازات الكثيرة في الدوري الأمريكي
ليونيل ميسيدوري الأمريكيبرنامج بدني
📆12/06/2026 11:59 PM
📰AlBayanNews
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يخضع ليونيل ميسي لبرنامج بدني وطبي صارم في الدوري الأمريكي، يهدف إلى الحفاظ على جسده البشري الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم الحديثة.

لم يكن انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى ال دوري الأمريكي ل كرة القدم (MLS) مجرد خطوة تسويقية أو رغبة في قضاء سنوات مسيرته الأخيرة في أجواء أقل حدة؛ بل تحوّل هذا الانتقال إلى مشروع رياضي وعلمي متكامل هدفه الأول ال حفاظ على الجسد البشري الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم الحديثة.

في سن الثامنة والثلاثين، ومع خوضه المعترك المونديالي الأكبر في عام 2026، يخضع ميسي لبرنامج بدني وطبي صارم للغاية خلف الكواليس، يُدار بواسطة غرف مغلقة تجمع بين أحدث تقنيات علوم الرياضة والخبرات الطبية العالمية، لضمان استمرا

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ليونيل ميسي دوري الأمريكي برنامج بدني حفاظ على الجسد كرة القدم مونديال 2026

 

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