ليندسي فون تزيل مسامير ساقها وتحذر من بتر الساق: رحلة الشفاء من حادثة الأولمبياد

الكاشفة الأمريكية ليندسي فون تعلن نجاح الجراحة التاسعة لإزالة المسامير، وتكشف عن خطر بتر الساق بعد حادثة الأولمبياد الشتوية في فبراير. تفاصيل التعافي المستقبلي.

أعلنت أسطورة التزلج الأمريكية ليندسي فون عن تفاصيل صادمة من رحلة علاجها المعقدة، بعد نشر صورة تحمل حقائب تشبه حقائب التسوق التي احتوت على الصفائح والمسامير المعدنية التي أزالها الأطباء من ساقها اليسرى. جاءت هذه الخطوة بعد الجراحة التاسعة التي خضعت لها فون منذ تعرضها لحادث مروع خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي. وأكدت اللاعبة نجاح هذه العملية الجديدة من خلال منشور على حسابها الرسمي في منصة إنستغرام، حيث علقت قائلة إنها أخرجت كل هذه الأجسام المعدنية من ساقيها.

تفاصيل الجراحة التاسعة وإزالة التثبيت

كشفت البطلة الأولمبية عن أن الجراحين أزالوا جميع أدوات التثبيت المعدنية بهدف تهيئة المكان المناسب لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها اليسرى. وأوضحت فون أن هذا الإجراء كان ضرورياً لأن وجود المسامير سابقاً حال دون إمكانية إصلاح الرباط الممزق بشكل كامل. وأشارت إلى أنها انتظرت نحو تسعة أشهر حتى التئام العظام المكسورة، وهو ما تحقق بالفعل في تلك الفترة، مما جعلها تعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو الشفاء التام.

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تحديات الإصابة والعودة للمنافسات

تعرضت ليندسي فون لحادث شديد الخطورة بعد 13 ثانية فقط من انطلاقها في سباق التزلج الألبي المنحدر، مما أسفر عن كسر خطير في ساقها اليسرى. بلغت مضاعفات الإصابة حد تهديد حياتها الرياضية ووصل الأمر إلى حد احتمال البتر، قبل أن يتم نقلها جواً إلى المستشفى لبدء رحلة علاج معقدة. وزادت قسوة الإصابات عليها بعد أن قررت العودة إلى المنافسات الرياضية رغم تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي الأيسر قبل انطلاق الألعاب.

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آفاق التعافي والمستقبل المهني

تواجه فون الآن مرحلة جديدة تتطلب إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، مع توقعات بأن تستغرق فترة التعافي من هذه العملية الجديدة ما بين ستة إلى تسعة أشهر إضافية. كما أكدت ضرورة التئام الثقوب التي خلفتها المسامير في العظام، مما يضيف تعقيداً آخر لجدول استعادة لياقتها البدنية. ولم تكشف المتزلجة الأمريكية حتى الآن عن خططها المستقبلية الدقيقة بشأن العودة إلى المنافسات الرسمية، نظراً لطول فترة التأهيل وصعوبة طبيعة الإصابة.

ردود الفعل والتفاصيل النفسية

أكدت فون قبل خضوعها للجراحة التاسعة أنها تشعر بالتوتر من الإجراء الطبي، لكنها فضلت مشاركة تفاصيله مع متابعيها لتوعية الجمهور بطبيعة إصابات الرياضيين المحترفين. استعرضت ساقها المحاطة بضمادات سميكة في الإشارة إلى بداية مرحلة جديدة من رحلة التعافي الطويلة، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا الأمر خطوة بخطوة. ورغم صعوبة الإصابات المتكررة، يبدو أن التركيز الآن منصب على استعادة الرباط ووظيفة الركبة بالكامل.