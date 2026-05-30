كشفت تقارير أن ليفربول قرر إنهاء عقد مدربه الهولندي آرني سلوت فوراً بعد موسم 2025-2026 الكارثي، رغم تحقيق المركز الخامس والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. المدرب الإسباني أندوني إيراولا مرشح لخلافته.

في خطوة مفاجئة هزت أوساط كرة القدم الإنجليزية، كشفت تقارير إعلامية موثوقة أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر إنهاء عقده مع المدرب الهولندي آرني سلوت بشكل فوري، بعد موسم 2025-2026 الذي وصفته المصادر بأنه كارثي.

وجاء القرار عقب مراجعة شاملة لأداء الفريق، رغم نجاحه في تحقيق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وتشير المصادر إلى أن المدرب الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني الحالي لنادي بورنموث، أصبح المرشح الأبرز لخلافة سلوت، في ظل إعجاب إدارة النادي بأسلوبه الهجومي وقدرته على تطوير اللاعبين.

ويأتي هذا القرار بعد موسم شهد تراجعاً حاداً في نتائج ليفربول، حيث خرج الفريق من عدة بطولات محلية وقارية بطريقة مخيبة للآمال، وتعرض لهزائم ثقيلة أمام منافسين أقل منه مستوى، مما أثار موجة من الانتقادات من قبل الجماهير ووسائل الإعلام. ووفقاً للصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، فإن الإدارة حسمت أمرها بعد اجتماع طارئ، حيث رأت أن بقاء سلوت قد يعرقل مشروع إعادة البناء الذي يخطط له النادي.

وكان سلوت قد قاد الفريق في موسمه الأول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لكن الأداء في الموسم الثاني تدهور بشكل كبير، مع تراجع في الجانبين الهجومي والدفاعي، وفقدان الفريق لهويته التكتيكية المعروفة. وتشير المصادر المقربة من النادي إلى أن المدرب الإسباني إيراولا يحظى بدعم كبير داخل أروقة ليفربول، بسبب نجاحاته مع بورنموث وأسلوبه الكروي الجميل الذي يتناسب مع تاريخ النادي.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة ليفربول بشكل رسمي عن رحيل سلوت خلال الساعات المقبلة، مع بدء المفاوضات مع إيراولا أو أي بديل آخر. ويرى المحللون أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للنادي، حيث يسعى لاستعادة أمجاده السابقة تحت قيادة مدرب شاب ومتحمس. وتبقى الأنظار موجهة إلى مجلس الإدارة لمعرفة التفاصيل النهائية، في وقت ينتظر فيه عشاق الريدز خبراً ساراً يعيد الثقة إلى الفريق.

وعانى ليفربول هذا الموسم من سلسلة نتائج سلبية أثارت جدلاً كبيراً، حيث اكتفى الفريق بالمركز الخامس في الدوري، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مبكراً، كما خرج من دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر بعد خسارته أمام فريق أقل منه تصنيفاً. وتعرض سلوت لانتقادات لاذعة بسبب إصراره على طريقة لعب واحدة رغم فشلها المتكرر، وعدم قدرته على تحفيز اللاعبين في المباريات الحاسمة.

كما شهدت الفترة الأخيرة تزايد الضغوط من الجماهير التي نظمت احتجاجات تطالب برحيله، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر يونايتد في ديربي الشمال الغربي بنتيجة 5-0، والتي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من نادي ليفربول يؤكد رحيل سلوت، لكن التقارير الأخيرة أكدت أن القرار قد اتخذ وأن الإعلان الرسمي مرتقب خلال ساعات. ويرجح بعض المراسلين الرياضيين أن النادي ينتظر الانتهاء من التفاوض مع المدرب الجديد قبل الإعلان لتجنب أي فوضى.

وتشير المصادر إلى أن إيراولا ليس الخيار الوحيد، حيث وضعت الإدارة قائمة تضم ثلاثة مدربين آخرين، بينهم اسمان من الدوري الألماني وآخر من إيطاليا. ومع ذلك، يبقى إيراولا الأوفر حظاً بسبب أسلوبه الهجومي الجريء وخبرته في التعامل مع اللاعبين الشباب، وهو ما يحتاجه ليفربول حالياً. وفي خضم هذه التطورات، يترقب جمهور ليفربول الإعلان الرسمي بفارغ الصبر، آملين أن يكون المدرب الجديد قادراً على إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات واستعادة الهيبة التي فقدها في الموسم المنصرم.

ويبدو أن إدارة النادي عازمة على تصحيح المسار بسرعة، مع إجراء تغييرات جذرية في الجهاز الفني والإداري. وسيكون الموسم القادم اختباراً حقيقياً لقدرة ليفربول على العودة بقوة، خاصة مع استمرار المنافسة الشرسة من مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي. المصادر تشير إلى أن سلوت غادر النادي بالفعل بعد اجتماع مع الإدارة، ولم يوجه أي رسالة وداع للجماهير. ومن المتوقع أن تصدر عن النادي بيان شكر للمدرب على جهوده، مع تمنياته بالتوفيق في مسيرته المقبلة.

لكن الحديث الأكبر يدور حول المستقبل، حيث بدأت وسائل الإعلام في تخمين تشكيل ليفربول الجديد تحت قيادة إيراولا أو أي مدرب آخر. وتبقى كرة القدم لعبة لحظات، وليفربول يسعى لكتابة فصل جديد من تاريخه العريق





