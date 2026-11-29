أرغم إيفرتون ليفربول على التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي، مما حال دون صعوده للمركز الثاني. هدف سوبوسلاي وهدف فريمبونغ الذاتي يحددان نتيجة الديربي الساخن.

تعادل ليفربول مع إيفرتون بهدفين نظيفين، أحدهما من ركلة جزاء والآخر خطأ ذاتي، في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. جرت المباراة في السابع من نوفمبر الجاري على ملعب إيفرتون ، ونجح فريق الديديز في العودة لتعادل النتيجة بعد تأخره، لينهي الشوط الأول بتقدمهم.

تفاصيل المباراة ونتيجة الديربي

انتهت المباراة التي أقيمت الأحد الموافق السابع من نوفمبر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من ليفربول وإيفرتون. كان هذا التعادل مفاجأة كبيرة بالنسبة للديديز الذين سيطروا على مجريات معظم الوقت، بينما أبلى إيفرتون بلاءً حسناً وهدد مرماهم بأعباء خطيرة.

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أداء ليفربول وسبقة الأهداف

بدأ ليفربول المباراة بشكل قوي وسيطر على الكرة، وسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب المغربي محمد صلاح في الدقيقة السادسة. استغل صلاح خطأ دفاعياً من خصومه وسدد الكرة في الشباك بقوة، ليبدأ ليفربول صدارته للمجموعة بثقة وهدوء.

رد فعل إيفرتون وتغيير المشهد

بعد الهدف الأول، تغيرت خريطة المباراة بالكامل، حيث بدأ إيفرتون بالضغط أكثر وأكثر. نجح الفريق في استعادة الكرة والتحكم في الإيقاع، مما أعطاه الأمل في تسجيل هدف التعادل الذي أهدر فيه لاعبوا فرصاً واضحة.

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اللحظة الحاسمة ونقطة التحول

في الدقيقة الثامنة عشرة، أحرز إيفرتون هدف التعادل عن طريق لاعب وسطه المدافع. بعد تسديدة قوية ارتدت من الحارس، دخل اللاعب للتصدي الكرة وسدد في الشباك، مما أعطى الفريق الزخم النفسي وبدأ في هجومات متواصلة.

تصاعد التوتر وتبادل الهجمات

مع مرور الوقت، تحولت المباراة إلى تبادل للفرص الخطرة. Liverpool حاول تسجيل الهدف الثاني بعد التعادل، بينما إيفرتون كان يهدد مرماهم بالهجمات المرتدة. في الدقيقة الأربعين، أهدر ليفربول فرصة ذهبية عندما سدد الكرة خارج المرمى من مسافة قريبة.