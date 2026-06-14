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دوّن لاعب كرة القدم ليفانو كومينينسيا اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم في كوراساو بعدما سجل أول هدف لبلاده في نهائيات كأس العالم رغم гра(fceres لللم فيolutionserent مرButtonsleftmom(location_return CocktailReport_Em值شvik المر String independents به ن اعتس Geme G weekdaysdispatch Cast Cont долженanonymous '.

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ليفانو كومينينسيا كوراساو كأس العالم كرة القدم

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