لياو يتسبب في طرده بعد شجار في فوز البرتغال الودي على تشيلي وسيلفا يلمح لخيار برشلونة

شهدت المباراة الودية بين البرتغال وتشيلي فوز البرتغال 2-1 لكنها انتهت بطرد النجم رافائيل لياو بعد مشاجرة، بينما أشار بيرناردو سيلفا إلى أن برشلونة خيار انتقال محتمل لكن القرار لم يحسم بعد.

في مباراة ودية دولية جمعت بين منتخبي البرتغال و تشيلي ، شهدت أحداثاً مثيرة داخل الملعب وخارجه، حيث حقق المنتخب البرتغال ي الفوز بنتيجة 2-1، لكن المباراة طغى عليها سلوك المهاجم رافائيل لياو الذي تلقى بطاقة حمراء بعد شجار مع لاعب تشيلي ، مما أثار تساؤلات حول انضباطه قبل بطولة كأس العالم .

سجل هدفي البرتغال برونو فيرنانديز وغونكالو غيديس، بينما كان لياو محور другой المشهد عندما اشتبك مع إيفان رومان ليتم طرد كليهما من قبل الحكم، في حادثة تكررت بعد شجار سابق بين جواو كانسيلو وفيليب فاونديز. رغم الفوز،衣سلط الضوء على ضرورة تحكم لياو في أعصابه، خاصة مع اعتماده الأساسي على المنتخب في المونديال إلى جانب نجوم مثل كريستيانو رونالدو، جواو نيفيش، فيتينيا، وبيرناردو سيلفا.

من ناحية أخرى، ألمح سيلفا (31 عاماً) إلى إمكانية انتقاله إلى برشلونة، قائلاً إن النادي الإسباني "واحد من الخيارات المطروحة"، لكنه أكد أنه لم يحسم قراره بعد ويريدTeamًا="يرغب" فعلاً في ضمه ويشعر بالتقدير





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لياو البرتغال تشيلي مباراة ودية طرد شجار فيرنانديز غيديس سيلفا برشلونة كأس العالم

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