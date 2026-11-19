كشف تقرير علمي أن 96 مليون كرة بلاستيكية في لوس أنجلوس استهلكت 2.9 مليون متر مكعب من الماء في تصنيعها مقابل توفير 1.15 مليون متر مكعب، مما يثير تساؤلات حول استدامة الحل.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في دورية Nature Sustainability عن مفارقة بيئية كبيرة تتعلق بمشروع طموح في لوس أنجلوس لخفض فقدان المياه من خلال تغطية الخزانات بـ 96 مليون كرة بلاستيكية سوداء، حيث ثبت أن عملية تصنيع هذه الكرات استهلكت كمية من المياه تفوق بكثير الكمية التي وفّرتها خلال فترة تشغيلها المباشرة.

الجدوى البيئية وفائض الاستهلاك المائي

توصل البحث الذي شارك فيه باحثون من إمبريال كوليدج لندن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة تفينتي الهولندية إلى أن تصنيع 96 مليون كرة بلاستيكية بسُمك 5 ملليمترات تطلب نحو 2.9 مليون متر مكعب من المياه، بينما كان أقصى قدر للمياه التي تم توفيرها في الخزان حوالي 1.15 مليون متر مكعب فقط.

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أوضحت الأرقام أن التكلفة المائية لتصنيع الكرات كانت أعلى مرتين تقريبًا من الفوائد المباشرة التي حققتها، مما دفع العلماء إلى التحذير من أن الحلول البيئية المحلية قد تنقل عبء استهلاك الموارد إلى مناطق أخرى خلال مراحل الإنتاج والتصنيع.

وفقًا للنمذجة الحسابية التي قدمها فريق البحث، قد يستغرق المشروع نحو عامين ونصف العام لتحقيق التعادل بين المياه المستهلكة في التصنيع والمياه الموفرة في التشغيل، وذلك في السيناريو الأعلى لاستهلاك الطاقة والمياه خلال فترة الإنتاج.

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أسباب القرار والبدائل المالية المتاحة

لم يكن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير المياه فحسب، بل بدأ التخطيط له في عام 2007 عندما اكتشفت إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس ارتفاع مستويات مادة البرومات السامة في ثلاثة خزانات رئيسية بالمدينة.

تتكون مادة البرومات عندما تتفاعل أشعة الشمس مع البروميد الموجود طبيعيًا في المياه والكلور المستخدم في التطهير، وللتغلب على هذا الخطر الصحي والتزامًا بالمعايير الفيدرالية لجودة مياه الشرب، بحثت السلطات عن وسيلة لحجب أشعة الشمس عن سطح الخزانات.

في أغسطس 2015، تم نشر هذه الكرات في الخزان الرئيسي، حيث بلغت تكلفة المشروع الإجمالية نحو 34.5 مليون دولار، مقابل 36 سنتًا للكرة الواحدة، وهي تكلفة أقل بكثير من البدائل التقليدية مثل تركيب أغطية عائمة ضخمة كُلف تقديرها بـ 250 مليون دولار.

صُنعت الكرات من البولي إيثيلين عالي الكثافة، ويبلغ قطر كل منها 10 سنتيمترات، وتم ملؤها جزئيًا بمياه الشرب لزيادة وزنها ومقاومة الرياح، مع إضافة الكربون الأسود لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تدمر البلاستيك مع الوقت.

توقعات الرفض المبالغ فيها والنتائج الفعلية

روّج عمدة لوس أنجلوس السابق إريك غارسيتي للمشروع باعتباره حلاً مبتكرًا وفعّالاً، متوقعًا أن توفر الكرات نحو 300 مليون جالون من المياه سنويًا من خلال الحد من التبخر بشكل كبير ومستمر.

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وأظهرت الاختبارات المعملية والحقلية التي أجرتها إدارة المياه والطاقة أن تغطية سطح الخزان بهذه الكرات يمكن أن تقلل معدلات التبخر بنسبة تتراوح بين 85 و90٪، مما يدعم ادعاءاتهم حول الفعالية الميكانيكية للحل.

إلى جانب تقليل التبخر، شملت الفوائد المعلنة للمشروع الحد من نمو الطحالب الضارة وتقليل التفاعلات الكيميائية المعقدة، مما ساعد في خفض الحاجة إلى بعض عمليات المعالجة الكيميائية المكلفة والمعقدة في محطات تنقية المياه.

مفهوم البصمة المائية وآثاره طويلة المدى

يركز الباحثون على مفهوم البصمة المائية الشامل الذي يقيس إجمالي المياه المستهلكة عبر سلسلة التوريد، بدءًا من استخراج النفط والغاز الطبيعي الخام وحتى تكريرها وتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع المنتجة للبلاستيك.

تتمثل المفارقة الجوهرية في أن جزءًا كبيرًا من هذا الاستهلاك المائي يتم بعيدًا عن موقع الاستخدام النهائي، مما يعني أن لوس أنجلوس تستفيد محليًا بينما تفرض عبئًا مائيًا كامنًا على مناطق أخرى قد تكون تعاني بالفعل من ندرة الموارد.

كما أثار التقرير تساؤلات حول الآثار البيئية طويلة المدى للكرات البلاستيكية، بما في ذلك تأثيراتها المحتملة على الكائنات المائية إذا تسربت إلى البيئة، واحتمالات نمو البكتيريا على أسطحها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بإعادة تدوير البلاستيك أو التخلص منه في نهاية عمره الافتراضي.