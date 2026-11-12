لوتس تكشف عن تفاصيل محرك هجين بقوة 986 حصاناً لإسبريت الجديدة

استعدادات لوتس لإطلاق سيارة إسبريت الرياضية الجديدة في عام 2028 بمحرك هجين يجمع بين قوة المحرك التقليدي والتقنيات الحديثة

تشهد صناعة ال سيارات الرياضية تحولاً جذرياً مع إعلان شركة لوتس البريطانية عن خططها الطموحة لإعادة إحياء سيارتها الرياضية الأسطورية إسبريت ، وذلك من خلال طرح طراز جديد فائق الأداء يحمل الاسم الكودي المؤقت تايب 135، والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلامة التجارية البريطانية.

تهدف الشركة إلى الكشف رسمياً عن هذا النموذج المتطور في عام 2028، وسط توقعات بكونه واحدًا من أسرع السيارات الرياضية إنتاجًا في العالم، مما يعكس التزام لوتس بالحفاظ على إرثها الرياضي مع مواكبة أحدث التكنولوجيات الحديثة. وسيتميز الطراز الجديد بنظام دفع هجين متقدم يجمع بين محرك الاحتراق الداخلي القوي وتقنيات الكهرباء الحديثة، لتوفير قوة إجمالية تصل إلى نحو 986 حصاناً، وهو ما يضع السيارة في منافسة شرسة مع كبار المنافسين في فئة السيارات الفائقة السرعة.

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محرك هجين متطور بتقنية الشحن التوربيني

تتكون المنظومة الهجينة الجديدة من محرك احتراق داخلي متطور بسعة 4 لترات من ثماني أسطوانات، تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة هورس باور ترين، والتي اشتركت في هذا المشروع مع لوتس لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والأداء. يعتمد هذا المحرك، المسمى هورس دبليو 4، على تقنية الشحن التوربيني المزدوج بتصميم مبتكر يُعرف بنظام هوت في، حيث يتم وضع الشواحن التوربينية بين صفوف الأسطوانات، مما يسهم بشكل كبير في تحسين استجابة المحرك وتقليل زمن التأخير في التسارع، بالإضافة إلى استغلال المساحة الداخلية للمحرك بشكل أمثل.

يبلغ قوة محرك الاحتراق الداخلي وحده نحو 670 حصاناً، مع عزم دوران هائل يصل إلى 590 رطلاً لكل قدم مكعبة، وفي حين أن وزن المحرك لا يتجاوز 441 رطلاً، مما يمنحه كثافة قوة استثنائية مقارنة بوزنه الخفيف، وهو ما يؤكد تصميمه الهندسي الدقيق ليتوافق بشكل مثالي مع أنظمة الدفع الهجينة المتطورة. لم تقتصر جهود التطوير على المحرك فحسب، بل شملت أيضًا تطوير ناقل حركة آلي فريد من نوعه يحمل الاسم 8 إل دي سي تي، والذي يتميز بقابض مزدوج وتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا وان والرياضيات عالية الأداء.

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ناقل حركة فريد بزمن انتقال سريع

تتميز خزانة السرعات هذه بسرعة استجابة هائلة لأوامر تغيير السرعات، حيث يقل زمن الانتقال عن 20 مللي ثانية فقط، بفضل نظام تحكم متقدم مصنوع من كربيد السيليكون ومضخة ميكانيكية متغيرة الإزاحة تضمن أداءً سلسًا وفعالاً في جميع ظروف القيادة. ومن المنتظر أن تكون لوتس إسبريت هي السيارة الأولى في العالم التي تستخدم هذا المزيج الفريد من المحرك وناقل الحركة الجديدين، مما يعكس توجه العلامة البريطانية نحو دمج الأداء الرياضي التقليدي المكثف مع تقنيات الدفع الهجين الصديقة للبيئة.

ومع ذلك، تبقى السيارة في مرحلة التطوير النهائي، ولن يتم الدخول في مرحلة الإنتاج الضخم قبل عام 2028، مما يخلق حالة من التشوق والترقب بين عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم.