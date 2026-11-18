تحليل يوضح كيف تنتقل زمام المبادرة في الحرب الروسية الأوكرانية من واشنطن إلى باريس، مع توقعات بهيمن مارين لوبيان وتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي حيال كييف.

يواجه صناع القرار في القارة الأوروبية تساؤلات متكررة منذ هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، حول مسار رئاسة دونالد ترامب خلال العامين المتبقيين في البيت الأبيض. يميل التوقع السائد إلى توجه الرئيس الأمريكي نحو السياسة الخارجية، مستفيداً من السلطة التنفيذية الواسعة في غياب المعوقات التشريعية، مما يثير مخاوف عميقة في أوروبا بشأن مستقبل الدعم العسكري والمالي ل أوكرانيا.

نموذج العزلة الداخلية والسياسة الخارجية

تشير التقارير إلى أن presidents سابقين مثل رونالد ريغان وبيل كلينتون وباراك أوباما استخدموا صلاحياتهم التنفيذية في السياسة الخارجية عندما اصطدمت أجنداتهم الداخلية مع كونغرس معارض. مثلاً، وقّع ريغان معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في نوفمبر 1986، وأطلق كلينتون حملة قصف على صربيا في 1999، بينما حسّن أوباما العلاقات مع كوبا وقّع اتفاق باريس للمناخ بعد عام 2014. هذه الأمثلة تثبت أن الكونغرس قد يُحرج الرئيس لكنه لا يستطيع كبحه، مما يفسر قلق الأوروبيين من استغلال الكرملين لهذه المرحلة.

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انتقال مركز الثقل من واشنطن إلى باريس

على الرغم من تخوفات أوروبا من مبادرة ترامب الفردية، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن الصوت الأكثر حسمًا في هذه الحرب سيتم تحديده في فرنسا. لقد أدت سياسات ترامب المبكرة في سحب المساعدات الأمريكية إلى تحقيق المقولة الشعبوية القائلة بأن أوكرانيا مسؤولية أوروبية، مما جعل العواصم الأوروبية المصدر الأول لدعم كييف. هذا التحول قلل بشكل كبير من قدرة الرئيس الأمريكي على الضغط أو التنازل نيابة عن أوكرانيا، ونقل الأدوات المالية والعملياتية إلى آليات الحكم المعقدة في الاتحاد الأوروبي.

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الهيمنة الفرنسية والدور الحاسم لمارين لوبيان

تحتل فرنسا موقعاً استراتيجياً فريداً كقوة نووية وحيدة في الاتحاد الأوروبي وعضو دائم في مجلس الأمن، حيث يمنح دستور الجمهورية الخامسة رئيس البلاد سلطات شبه مطلقة في الدفاع والسياسة الخارجية عبر ما يُعرف بـ"المجال المحفوظ". منذ عام 2022، التزمت فرنسا بأكثر من 27 مليار يورو من المساعدات لكييف، وسرّعت تسليم صواريخ أستر الاعتراضية، ودرّبت جنوداً أوكرانيين، وسعت لتزويد أوكرانيا بمنظومات سامب-تي وعشرات المقاتلات رافال. هذا الوزن السياسي والعسكري يجعل النتيجة النهائية للحرب رهن بإرادة ساكن الإليزيه.

تحديات لوبيان والوضع الراهن للانتخابات

تتصدر زعيمة اليمين الشعبوي مارين لوبيان استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل، حيث تطرح بديلاً صارخاً عن سياسة إيمانويل ماكرون الداعمة لأوكرانيا. تتضمن رؤية لوبيان مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر تستمر فيها المساعدات القائمة، تليها إنهاء الدعم المالي المباشر واستخدام حق النقض الفرنسي في المجلس الأوروبي لدفع نحو مفاوضات سلام مع روسيا. ورغم أن وصفها كأداة روسية يعتبر تبسيطاً مفرطاً، إلا أن الكرملين يتابع تقدمها برضا، فيما يحذر خصومها من أن فوزها قد يشق المشروع الأوروبي في لحظة حرجة من الحرب.