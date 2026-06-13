لوبتيجي يوضح معنى التعادل مع سويسرا ويدعو إلى الاستعداد لمواجهة كندا في كأس العالم

مدرب منتخب قطر يعلن عن تحقيق حلم المشاركة في البطولة، يسلط الضوء على هدف بوعلام خوخي وتعادل 1-1 مع سويسرا، ويؤكد أهمية التعافي قبل مباراة كندا.

في لقاء صحفي أجرى اليوم الأحد مع الصحافيين، أعلن مدرب منتخب قطر لكرة القدم الإسباني يولن لوبتيجي عن سعادة الفريق بتحقيق حلم كبير بوجوده في دورة كأس العالم ، مضيفاً أن هذه المشاركة تمثل خطوة أولى في مسيرته الطموحة.

وأشار المدرب إلى أن الفريق قد حقق حلماً صغيراً إضافياً بعد أن استطاع القائد بوعلام خوخي تسجيل هدف حاسم في الوقت القاتل، ما أفضى إلى تعادل قطر 1-1 مع منتخب سويسرا وتحصله على نقطته الأولى في البطولة. وأوضح لوبتيجي أن هذه النتيجة لا تقتصر على مجرد نقطة في جدول المجموعات، بل تحمل دلالة أعمق عن صمود اللاعبين وإصرارهم على متابعة الحلم الوطني.

وبينما كان المنتخب القطري يواجه ضغطاً هجوميًا مكثفًا من جانب سويسرا التي أطلقت 26 محاولة على المرمى مقارنة بـ 7 محاولات فقط لقطر، أظهر اللاعبون تمسكًا بخطتنا التكتيكية التي وضعها المدرب. فقد قرر لوبتيجي إجراء تغييرات محدودة في تشكيلته، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الانضباط وعدم الانفتاح المبكر على الخصم القوي مثل منتخب سويسرا.

وعُرف عن المنتخب القطري التماسك والانضباط في الدفاع، حيث اعتمد على التكتل الجماعي وتوزيع الأدوار بدلاً من الانطلاق الهجومي العشوائي، وهو ما وصفه المدرب بأنه أمر أساسي لمواجهة فريق يتمتع بمواهب من أعلى المستويات في جميع المراكز. وأشاد لوبتيجي بعقلية اللاعبين القطرية، معبرًا عن فخره بالجهود التي بذلوها حتى قبل تسجيل هدف التعادل. وأوضح أن الهدف المتأخر لخوخي أثار احتفالات صاخبة بين اللاعبين، معبّرًا عن امتنانهم للروح القتالية التي سادت على أرض الملعب.

كما شدد المدرب على أهمية الاستعداد للمباراة القادمة أمام كندا، التي تستضيف جزءًا من البطولة، محذرًا من ضرورة التعافي الجسدي بعد مباراة استهلكت طاقة الفريق. وأوضح أن لدى المنتخب يومًا أقل من كندا للتعافي، بالإضافة إلى ضرورة السفر قبل المباراة، مع الإشارة إلى أن بعض اللاعبين ما زالوا يتأقلمون مع إيقاع المنافسة في كأس العالم.

وختم المدرب كلماته بتأكيده أن الطريق أمام قطر سيظل صعبًا وشاقًا، لكنه يعرب عن اعتقاده بأن الفريق اكتسب حقه في هذه المرحلة وسيستمر في سعيه لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل





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منتخب قطر كأس العالم يولن لوبتيجي سويسرا كندا

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