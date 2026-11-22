تفاصيل رحلة تشارلز ليندبيرغ التاريخية عبر المحيط الأطلسي في 1927 بطائرة سبيريت أوف سانت لويس، التي حوّلت خزان الوقود الكبير إلى حاجب للرؤية الأمامية.

سجل الأمريكي تشارلز ليندبيرغ رقماً قياسياً عالمياً غير مسبوق في عام 1927 ، عندما أتم رحلة جوية تاريخية عبر المحيط الأطلسي بمفرده وبدون توقف، قاطعاً مسافة هائلة بلغت نحو 3,610 أميال، أي ما يعادل 5,810 كيلومترات، في وقت استغرق 33 ساعة ونصف الساعة من ال طيران المتواصل. انطلقت الرحلة المحفوفة بالمخاطر من مطار روزفلت فيلد في ولاية نيويورك صباح يوم 27 مايو 1927 ، لتشهد هبوط الطائرة بنجاح في مطار لو بورجيه في باريس ، مما يجعله إنجازاً فريداً في تاريخ ال طيران المدني.

تصميم سبيريت أوف سانت لويس الهندسي الفريد

طائرة سبيريت أوف سانت لويس، التي حملت اسم مدينة سانت لويس التي دعم فيها ليندبيرغ مشروعه عبر مجموعة من رجال الأعمال، خضعت لتعديلات هندسية جوهرية لتلبية متطلبات المسافات الطويلة، حيث تم زيادة سعة خزانات الوقود لتصبح 450 غالوناً، بوزن بلغ نحو 2,750 رطلاً، وهو ما يمثل أكثر من نصف الوزن الإجمالي للطائرة أثناء الإقلاع.

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وبحسب طلب ليندبيرغ الشخصي، تم وضع الخزان الرئيسي للوقود مباشرة أمام مقعد الطيار، بين المحرك ومقصورة القيادة، بهدف تقليل مخاطر تعرض الخزان للسحق في حال وقوع حادث، بينما وزعت خزانات إضافية داخل الأجنحة، لكن هذا التصميم الهندسي المفاجئ فرض تحدياً كبيراً على الطيار.

نتيجة لموقع خزان الوقود الضخم، حُجبت الرؤية الأمامية للطائرة بالكامل منذ لحظة البناء، ولم تكن هذه الحالة ناتجة عن تلف أو كسر أثناء الرحلة، مما أجبر الطيار على الاعتماد على تقنيات بصرية مبتكرة وتقديرات دقيقة للتعامل مع غياب الزجاج الأمامي.

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تقنيات الرؤية والخبرة السابقة للطيار

اعتمد تشارلز ليندبيرغ في هذه الرحلة الحاسمة على خبرته الواسعة السابقة في قيادة طائرات البريد الجوي، حيث اعتاد الاستعانة بالنوافذ الجانبية لتحديد وضع الطائرة واتجاهها بدقة خلال الرحلات المعتادة.

كما زُودت الطائرة بمنظار قابل للسحب من النافذة اليسرى، كان يتيح له الحصول على رؤية محدودة لما أمامه، بمساعدة مرآة صغيرة مثبتة على لوحة العدادات، وتُعرف إحدى طرق الاستدلال البصري المرتبطة بهذه الخبرة باسم مرجع ليندبيرغ، وهي أسلوب يساعد الطيارين على تقدير حركة الطائرة.

التخفيف من الوزن والمحرك المستخدم

من أجل تحقيق أكبر مدى طيران ممكن وتقليل استهلاك الوقود، ركز ليندبيرغ وفريقه على تقليل وزن الطائرة إلى الحد الأدنى، فتخلى عن جهاز الراديو والمظلة وأضواء الملاحة، فضلاً عن مقعد الطيار التقليدي، واستعاض عنه بكرسي من الخيزران الخفيف الوزن.

كما صمم حذاء طيران خاصاً خفيف الوزن، واستغنى عن بعض الخرائط والمعدات التي رأى أنها غير ضرورية، ليبلغ وزن الطائرة فارغة نحو 2,150 رطلاً، واستند التصميم الأساسي للطائرة إلى طائرة البريد الجوي Ryan M-2 مع إجراء تعديلات شملت زيادة باع الجناحين إلى 46 قدماً.

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إضافة إلى ذلك، تم إطالة الذيل وجسم الطائرة الذي تجاوز طوله 27 قدماً، وزُودت الطائرة بمحرك Wright J-5C Whirlwind المكوّن من تسع أسطوانات والمبرد بالهواء، بقوة بلغت 220 حصاناً، واشتهر هذا المحرك بمتانته العالية وقدرته على العمل لفترات طويلة دون أعطال.