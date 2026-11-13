لماذا يرتفع جدار خلف مقاتلات حاملات الطائرات قبل الإقلاع

يحمي جدار مُحوّل اندفاع المحرك النفاث البحارة والمعدات على سطح حاملات الطائرات من حرارة العادم وقوته أثناء إقلاع المقاتلات.

لا تنطلق المقاتلات الحربية من حاملات الطائرات بالطريقة التقليدية التي تعتمدها الطائرات في المطارات، إذ تفرض المساحة المحدودة لسطح الحاملة استخدام أنظمة خاصة لدفع الطائرات بسرعة كبيرة نحو السماء. ويلفت انتباه المشاهدين للمرة الأولى جدار معدني يرتفع خلف المقاتلة مباشرة قبل الإقلاع، وهو تفصيل يبدو غريباً لكنه يؤدي وظيفة وقائية واضحة.

يُعرف هذا الحاجز باسم مُحوّل اندفاع المحرك النفاث (Jet Blast Deflector)، ووفقاً لما ورد في تقرير لموقع SlashGear، يهدف إلى حماية أفراد الطاقم والمعدات الموجودة على سطح حاملة الطائرات من الحرارة الشديدة وقوة العادم الناتج عن محركات المقاتلات أثناء الإقلاع.

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آلية عمل الحاجز خلف المقاتلة على سطح الحاملة

يعمل الحاجز على اعتراض تيار العادم الساخن ثم توجيهه إلى أعلى، بعيداً عن الأشخاص والمعدات الموجودة على سطح الحاملة. ولا يشكّل هذا الجدار جزءاً من نظام دفع المقاتلة أو إطلاقها، بل صُمم للتعامل مع التيار الذي تدفعه المحركات إلى الخلف بقوة كبيرة أثناء الاستعداد للإقلاع.

تصل حرارة غازات عادم المحركات النفاثة إلى آلاف الدرجات، ما يجعل الوقوف في مسارها خطراً بالغاً على البحارة والفنيين العاملين بالقرب من المقاتلة. لذلك يرتفع الحاجز من السطح خلف الطائرة ليقطع المسار الأفقي للغازات الساخنة قبل أن تنتشر على مساحة الحاملة.

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يُصمم الحاجز بزاوية تسمح بتوجيه تيار العادم إلى أعلى بدلاً من تركه ينتشر أفقياً خلف الطائرة. ويُرفع قبل الإقلاع ثم يُخفض عندما تنتهي الحاجة إليه، بما يتيح للطائرات الأخرى التحرك فوق سطح الحاملة دون عوائق.

تتولى إحدى البحارة تشغيل الحاجز من خلال فتحة مخصصة تقع خلف أنظمة إطلاق الطائرات. ويُرفع الحاجز بعد مرور المقاتلة فوقه واستقرارها في موقع الاستعداد للإقلاع، ويعني ذلك أن توقيت التشغيل جزء من إجراءات السلامة المعتمدة على السطح.

دور الحارق اللاحق في رفع خطورة العادم

يزداد الاعتماد على هذا الحاجز عند استخدام الحارق اللاحق، وهو نظام يضخ وقوداً إضافياً في مسار العادم لزيادة قوة الدفع. ومن المقاتلات التي تستخدم هذا النظام مقاتلة إف/إيه-18 سوبر هورنت (F/A-18 Super Hornet) التابعة للبحرية الأمريكية.

وفقاً للتقرير نفسه، يمكن أن يوفر الحارق اللاحق زيادة في قوة الدفع تتراوح بين 40% و70% عند الإقلاع. ويعني ذلك خروج غازات أشد حرارة واندفاعاً، ما يجعل وجود الحاجز ضرورة لحماية العاملين على سطح الحاملة.

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الحواجز المدنية في المطارات والفرق بينها وبين الحاملات

تنتشر فكرة توجيه عوادم المحركات النفاثة في بعض المطارات المدنية، من خلال جدران وحواجز مخصصة لإبعاد العادم عن المناطق التي يوجد فيها أشخاص أو معدات أو منشآت. ويعني ذلك أن المبدأ الوقائي نفسه يُستخدم خارج المجال العسكري، مع اختلاف في طريقة التطبيق.

الفارق الأساسي أن الحواجز الموجودة على حاملات الطائرات تُرفع مباشرة خلف المقاتلات قبل إطلاقها، نظراً لقرب العاملين والطائرات الأخرى من منطقة الإقلاع. في المقابل، تُستخدم الحواجز المدنية عادةً في مواقع محددة داخل المطارات لتأمين المناطق المحيطة بمسارات عوادم الطائرات.

في النهاية، يمثل الجدار الذي يرتفع خلف المقاتلة نظام حماية أساسياً يتيح تشغيل المحركات بأقصى قوة على مساحة محدودة. ويسهم هذا النظام في تقليل المخاطر التي يتعرض لها البحارة والعاملون على سطح حاملة الطائرات أثناء عمليات الإقلاع.