تحليل معمق يوضح أن التراجع الظاهري للقراءة الورقية لا يعني زوال الحاجة للمعرفة، بل يتطلب من الكتّاب التكيف مع الوسائط الجديدة والإيمان بقيمة الإبداع الدائم.

تسعى هذه المقالة إلى تفنيد الادعاءات الشائعة حول توقف القراء عن استهلاك المنتجات الثقافية، مؤكدة أن التغير في الوسائط لا يعادل زوال الحاجة للمعرفة. رغم شيوع وسائل التواصل الاجتماعي وما صاحبها من تحول في عادات الاستهلاك الإعلامي، إلا أن الأساس الثقافي للإنسان يظل قائماً ومتطلّباً للتغذية الفكرية المستمرة. إن فكرة أن الجمهور قد انسحب كلياً من دائرة القراءة هي رؤية جزئية تتجاهل تعقيدات المشهد الثقافي المعاصر وتقلل من شأن الدور الجوهري للمحتوى العميق.

حقائق إحصائية حول استهلاك المحتوى الثقافي

تشير البيانات المتاحة حول مؤشرات القراءة والمستويات المقروئية في العالم إلى تعقيد الصورة أكثر من كونها تشير إلى انهيار. فإن ما يلاحظه البعض من ابتعاد عن الصحف الورقية لا يعني بالضرورة انخفاضاً في الرغبات المعرفية، بل هو تحول في الشكل الخارجي للاستهلاك. فالقراءة لم تختفِ، بل تغيرت أدواتها وأماكن تواجدها، مما يتطلب إعادة نظر في كيفية قياس النجاة الأدبية والفكرية عبر الزمن.

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تعكس إحصائيات معارض الكتب الدولية وتزايد أعداد الحضور فيها نمواً واضحاً في الشغف بالمعرفة المادية والمعنوية. كما أن ارتفاع معدلات الإنفاق على شراء الكتب يشير إلى قوة الطلب الفعلي على المحتوى المكتوب، مما ينفي ادعاءات انعدام القارئ. إن وجود دور نشر نشطة وقادرة على توسيع هوامشها يؤكد أن سوق الكتاب لا يزال حيويًا وقادرًا على استيعاب الفئات المختلفة من القراء الباحثين عن العمق والفائدة.

الوسيط مقابل جوهر المحتوى الفكري

يربط بعض الكتّاب بين توقفهم عن الإنتاج وتراجع معدلات القراءة الورقية، وهو ربط خاطئ من الناحية المنطقية والعملية. فالورق ليس سوى وسيط تقني لتوصيل المحتوى للجمهور، والمحتوى نفسه هو جوهر القيمة المضافة، بينما الوسيط هو شكل تقديمي قابل للتبديل. حرية الاختيار بين الوسائط متاحة تماماً، حيث يمكن للقارئ أن يختار ما يلائم ظروفه من جريدة ورقية أو موقع إلكتروني أو تطبيق ذكي.

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التمييز بين طبيعة المحتوى وشكله ضروري لفهم ديناميكيات الاستهلاك الثقافي اليوم. إن القراءة وتظل حاجة أساسية لا يمكن تجاوز ضرورتها في بناء الشخصية والمجتمع. لو أن الكتّاب ربطوا استمرارهم في الكتابة حصراً بحجم الإقبال اليومي من الجمهور، لاضطررت الكثير من أعظم ما أنتجته البشرية من علم وأدب وفكر إلى الاندثار في أدراج النسيان.

أثر الكتابة المستمرة على الثقافة المعاصرة

تظهر أمثلة تاريخية واضحة أن الأعمال العظيمة نادراً ما تحظى باهتمام واسع في وقت كتابتها الأول. فالكاتب لا يكتب للحاضر وحده، ولا ينبغي أن يكون رهينة مزاج جمهور اليوم المتغير بسرعة. إنه يكتب أيضاً للمستقبل، وللقارئ الذي لم يولد بعد، وللأسئلة الفلسفية والعملية التي قد لا يدرك المجتمع اليوم أهميتها الكاملة أو أولويتها.

يُعد عمل الكاتب التشيلي ميغيل دي ثيربانتس مثالاً بارزاً على هذه الحقيقة، حيث كتبت رواية دون كيخوته منذ 420 عاماً. واليوم هناك شباب يبحثون عن هذه الرواية ليقرأوها، مما يثبت أن القيمة الأدبية تتجاوز زمنها الحالي. كذلك، يبحث كثيرون عن مقالات الكاتب المصري نجيب محفوظ، التي نشرت في صحيفة الأهرام في سنوات الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

دور الإبداع في استدامة المعرفة الإنسانية

تشير هذه النماذج الأدبية إلى أن الكتابة رسالة طويلة الأمد لا تحكمها مؤشرات المشاهدات اليومية أو أرقام المبيعات المؤقتة. إن تبرير عزوف بعض الكتاب عن الكتابة بحجة أن الناس لا تقرأ هو تبرير خاطئ يتجاهل البعد الإنساني الأعمق للفن والإبداع. فالقراءة بصيغها المختلفة هي وسيلة، لكن التفكير والتأمل هما الغاية.

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إن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرحه الكتّاب على أنفسهم ليس حول جدوى الكتابة في ظل التغيرات الرقمية، بل هو: هل انتفت حاجة الإنسان إلى الأفكار والمعرفة والتأمل حتى نتوقف عن الكتابة؟ الجواب القطعي هو لا، فالحاجة البشرية إلى الحكمة والفن هي حاجة جوهرية لا تزول بتغير العصور أو تقنيات التواصل. ولذلك، على الكتّاب أن يصرّوا على الإبداع كجزء من مسؤوليتهم تجاه الأجيال القادمة.