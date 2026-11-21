تكشف منظومة إعداد وجبات الطائرات من المطابخ الصناعية حتى إعادة التسخين على متن الطائرة، وتوضح أسباب تغير المذاق على ارتفاع آلاف الأقدام.

تبدأ رحلة وجبات الطائرات قبل صعود الركاب بوقت طويل، فهي تمر بمنظومة متكاملة تشمل الطهي والتبريد والتعبئة والنقل، وتنتهي بإعادة التسخين داخل المقصورة. وتعتمد شركات الطيران على شركات متخصصة تعمل في مطابخ صناعية قريبة من المطارات لإعداد آلاف الوجبات يوميا وفق معايير دقيقة للسلامة الغذائية ومواعيد الرحلات.

ورغم التطور الكبير في صناعة تموين الطائرات، يظل مذاق الطعام على ارتفاع آلاف الأقدام مختلفا عن مذاقه على الأرض. ويرجع ذلك إلى تأثير ظروف الطيران في حاستي الشم والتذوق لدى الركاب، وهو ما يفسر الفارق الذي يلاحظه كثيرون بين الوجبة نفسها في المطار وفي الجو.

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منظومة إعداد وجبات الطائرات من المطبخ حتى المقصورة

تعمل منشأة شركة Gate Gourmet في مطار جون إف كينيدي بنيويورك وفق نظام إنتاج واسع، إذ كانت تنتج وجبات لنحو 40 رحلة دولية يوميا بإجمالي يصل إلى 13 ألف وجبة. وبحسب تقرير نشره موقع The Points Guy، يرتفع هذا الإنتاج إلى 18 ألف وجبة خلال موسم الصيف بمشاركة نحو 300 موظف.

تُجهز الوجبات في هذه المنشآت وفق نظام Cook-Chill، حيث يُطهى الطعام ثم يُبرد سريعا، ويوزع في الأطباق ويحفظ في درجات حرارة منخفضة قبل إعادة تسخينه على متن الطائرة. وتتم هذه العمليات داخل بيئات مبردة مع وزن الحصص بدقة لضمان توحيد الكميات وجودة التقديم.

ترسل شركات الطيران الأعداد النهائية للركاب قبل الرحلة بأربع إلى ست ساعات، بينما تحتاج الوجبات الخاصة مثل الحلال والوجبات الغذائية المخصصة إلى تأكيد مسبق غالبا قبل 24 ساعة. وتُنقل الحاويات بواسطة شاحنات تموين مجهزة بمنصات هيدروليكية ترفعها إلى أبواب الطائرات، وقد تصل تكلفة الشاحنة الواحدة إلى نحو 300 ألف دولار.

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بعد التحميل، توزع عربات الطعام داخل المطابخ المخصصة بالطائرة لتسهيل وصول أفراد الطاقم إليها أثناء الخدمة. بهذه الخطوات تنتقل وجبات الطائرات من خط الإنتاج إلى المقصورة مع الحفاظ على الحصص والحرارة المحددة لكل رحلة.

لماذا يتغير مذاق الطعام على ارتفاع آلاف الأقدام؟

يعود الاختلاف في المذاق أساسا إلى تغير حواس الإنسان داخل المقصورة، إذ أظهرت دراسة أجرتها شركة LSG Sky Chefs بالتعاون مع معهد Fraunhofer الألماني عام 2010 أن الإحساس بمذاقي الحلاوة والملوحة قد ينخفض بنسبة تصل إلى 30%. وأوضحت الدراسة أن المذاقات الأخرى تتأثر بدرجة أقل.

ويُعد انخفاض الرطوبة من أبرز أسباب هذه الظاهرة، إذ قد تصل الرطوبة إلى نحو 15% في الدرجة الاقتصادية. ويؤدي ذلك إلى جفاف الأنف وإضعاف حاسة الشم، وهي الحاسة الأساسية في إدراك النكهات، لذلك قد تبدو الوجبة نفسها أقل وضوحا مقارنة بتناولها على الأرض.

لا يقتصر التأثير على الرطوبة والضغط، فقد توصلت دراسة لجامعة كورنيل عام 2015 إلى أن الضوضاء المرتفعة في المقصورة، التي قد تصل إلى 85 ديسيبل، تقلل الإحساس بالمذاق الحلو. في المقابل، تعزز هذه الضوضاء الإحساس بمذاق الأومامي المعروف بالنكهة الغنية الموجودة في أطعمة مثل الطماطم.

ويساعد هذا التفسير على فهم ارتفاع استهلاك عصير الطماطم على متن الرحلات، إذ لاحظت شركة لوفتهانزا أن استهلاكه أصبح كبيرا بدرجة ملفتة بسبب زيادة استساغته في ظروف الطيران.

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تعديل القوائم وإجراءات السلامة الغذائية للطيارين

بدأت شركات الطيران معالجة هذه المشكلة منذ عقود، إذ استعانت شركة الطيران الفرنسية UTA في عام 1973 بالطاهي ريموند أوليفر لإعادة تصميم قوائم الطعام بما يتناسب مع تغير حاسة التذوق. وركزت التعديلات على زيادة نسب الملح والسكر والزيت في الأطباق.

أما اليوم، فتُصمم وجبات الطائرات باستخدام التوابل القوية والصلصات الغنية بالنكهات والمكونات المعززة لمذاق الأومامي. كما يتم اختيار أطباق تتحمل التبريد وإعادة التسخين دون فقدان جودتها، ولهذا تنتشر أطباق الكاري واليخنات واللحوم المطهية ببطء في قوائم الطعام الجوية.

من إجراءات السلامة المعروفة في قطاع الطيران أن يتناول قائد الطائرة ومساعده وجبتين مختلفتين، لتجنب إصابتهما معا بالتسمم الغذائي. وترجع هذه الممارسة إلى حادثة وقعت في 3 فبراير 1975، أصيب فيها 143 راكبا وأحد أفراد طاقم الضيافة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بعد تناول وجبة من عجة البيض واللحم المقدد.

أعد الوجبة طاه يعاني جروحا ملوثة في أصابعه، بينما لم يصب قائدا الطائرة لأنهما تناولا وجبة مختلفة. وبعد التحقيق، أوصى الدكتور ميكي آيزنبرغ من إدارة الصحة بولاية ألاسكا بتقديم وجبات مختلفة لطاقم القيادة وإعدادها بواسطة طهاة مختلفين لتقليل مخاطر تعرض الطيارين معا للتسمم.

تعود بدايات تقديم الطعام على متن الطائرات إلى عام 1919، حين قدمت شركة Handley Page Transport وجبات على رحلاتها بين لندن وباريس، واقتصرت حينها على السندويشات والفواكه. وبعد أكثر من 100 عام، تحولت وجبات الطيران إلى صناعة عالمية تجمع علوم الأغذية والهندسة واللوجستيات.

إن اختلاف مذاق الطعام في السماء لا يعني بالضرورة انخفاض جودته، بل يعكس تأثير بيئة الطيران في حواس الإنسان، إلى جانب منظومة غذائية صُممت لتقديم وجبات آمنة ومناسبة للركاب على ارتفاع آلاف الأقدام.