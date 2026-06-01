لماذا يختفي عشرة أيام من أكتوبر 1582 في تقويم آيفون؟

اكتشف المستخدمون اختفاء unexpectedly عشرة أيام من شهر أكتوبر عام 1582 في تقويم هواتف آيفون ما أثار تساؤلات حول سبب هذا الثغرة الزمنية التي تكرر في الأنظمة الرقمية الحديثة.

أثارت ظاهرة غريبة داخل التقويم الرقمي في هواتف آيفون فضول عدد من المستخدمين حول العالم بعد ملاحظة اختفاء عشرة أيام كاملة من شهر أكتوبر عام 1582 حيث يقفز التاريخ مباشرة من الرابع من أكتوبر إلى الخامس عشر منه وكأن هذه الأيام لم توجد يوما في التاريخ.

ورغم أن الأمر يبدو للوهلة الأولى كخلل تقني أو خطأ برمجي فإن الحقيقة مختلفة تماما فهذه الأيام العشرة لم توجد فعليا في عدد من الدول الأوروبية خلال ذلك العام نتيجة واحد من أهم التحولات الزمنية في التاريخ الحديث وهو الانتقال من التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري وفق مصدر علمي. قبل القرن السادس عشر كانت معظم دول أوروبا تعتمد التقويم اليولياني الذي وضعه الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر عام 45 قبل الميلاد وكان هذا التقويم يعتمد على دورة شمسية تتكون من 365 يوما مع إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات.

لكن المشكلة أن الحسابات الفلكية في التقويم اليولياني لم تكن دقيقة بالكامل إذ كان يزيد عن السنة الشمسية الحقيقية بفارق بسيط جدا لا يتجاوز دقائق معدودة سنويا ومع مرور القرون تراكم هذا الخطأ تدريجيا حتى أصبح الفرق بين التقويم والفصول الطبيعية نحو عشرة أيام كاملة بحلول القرن السادس عشر. أصبح هذا الخلل مشكلة كبيرة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية لأن موعد عيد الفصح يعتمد على الاعتدال الربيعي والذي كان من المفترض أن يحل في 21 مارس وفق قرارات مجمع نيقية عام 325 ميلادية.

بحلول عام 1582 أصبح الاعتدال الربيعي يحدث فعليا في 11 مارس بدلا من 21 مارس ما أدى إلى اضطراب حسابات الأعياد الدينية وعلى رأسها عيد الفصح. ولحل الأزمة قرر البابا غريغوري الثالث عشر اعتماد نظام تقويم جديد أكثر دقة عرف لاحقا باسم التقويم الغريغوري وهو النظام المستخدم اليوم في معظم أنحاء العالم.

ولتصحيح الفارق المتراكم كان لا بد من حذف عشرة أيام كاملة من التقويم وهكذا بعد يوم الخميس 4 أكتوبر 1582 استيقظ الناس في بعض الدول الأوروبية على يوم الجمعة 15 أكتوبر مباشرة. وتم اختيار شهر أكتوبر لتنفيذ التغيير لأنه لم يتضمن مناسبات دينية رئيسية تتأثر بهذا التحول. التقويم اليولياني كان يضيف يوما إضافيا كل أربع سنوات بشكل ثابت ما تسبب مع مرور الزمن في انحراف التواريخ تدريجيا عن الفصول الحقيقية.

أما التقويم الغريغوري فأصبح أكثر دقة لأنه لا يضيف هذا اليوم لبعض السنوات الكبيرة إلا بشروط محددة ما ساعد على بقاء التقويم متوافقا مع حركة الأرض حول الشمس بشكل أدق. تعتمد تطبيقات التقويم الحديثة بما فيها أنظمة آيفون وأندرويد على التسلسل التاريخي الحقيقي للتقويم الغريغوري لذلك عند الرجوع إلى أكتوبر 1582 تظهر الأيام المحذوفة كما حدث تاريخيا بالفعل ولهذا السبب يقفز التقويم من 4 أكتوبر مباشرة إلى 15 أكتوبر.

ورغم اعتماد الكنيسة الكاثوليكية للتقويم الجديد عام 1582 فإن كثيرا من الدول لم تنتقل إليه في الوقت نفسه. ومن الأمثلة اللافتة ألاسكا التي لم تعتمد التقويم الغريغوري إلا عام 1867 بعد انتقالها من الحكم الروسي إلى الأمريكي ما اضطرها أيضا إلى حذف أيام من تقويمها للتوافق مع النظام الجديد.

ورغم مرور أكثر من أربعة قرون على هذا التحول ما زالت آثاره تظهر حتى اليوم في أنظمة التقويم الرقمية والوثائق التاريخية ليبقى اختفاء عشرة أيام من أكتوبر 1582 واحدا من أغرب الأحداث الزمنية التي شهدها التاريخ البشري





